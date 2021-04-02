В Благовещенске хирурги сделали операцию в горящей больнице

Утром 2 апреля в здании кардиоцентра в Благовещенске произошел пожар. К моменту, когда об этом стало известно, восемь хирургов уже проводили операцию пациенту на открытом сердце, передает сайт VSE42.RU. В таком состоянии ни прерывать операцию, ни эвакуировать больного было нельзя. Медики остались в горящем здании и закончили начатое. Ситуацию контролировали спасатели – пламя бушевало на крыше, а операция проходила на первом этаже. Для пациента все закончилось благополучно, после операции его доставили в другую больницу.