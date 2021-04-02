 

В Стамбуле в перестрелке погиб россиянин

02.04.2021, 21:54, Разное
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Средь бела дня на одной из улиц Стамбула разгорелся конфликт. Поскольку ссора возникла между двумя вооруженными группировками, то довольно быстро перепалка переросла в перестрелку. В результате погибли двое человек. Среди жертв оказался и гражданин России, передает Пятый канал. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.По предварительным данным, в горячую фазу перешло обсуждение некоей задолженности.



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