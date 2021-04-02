 

Мнение: Об отказавших тормозах

02.04.2021, 21:50, Разное
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И снова событие из разряда ожидаемых. Более того, предсказать его с уверенностью смог бы даже студент-первокурсник любого экономического вуза, прослушавший вводный курс макроэкономики. А может быть, даже и продвинутый старшеклассник – сейчас уже и школьников знакомят с азами.

Но для нынешнего российского правительства высоких профессионалов оно стало, разумеется, полной неожиданностью. Ну кто бы мог подумать?

Итак, #инфляция в России не сбавляет скорости, несмотря на попытки чиновников заморозить цены и переход ЦБ к ужесточению денежно-кредитной политики. За неделю с 23 по 29 марта потребительские #цены в стране выросли еще на 0,2%, сообщил в оперативной оценке Росстат.

Недельные темпы инфляции остаются стабильно высокими шесть недель из последних семи. С начала марта цены выросли на 0,7%, с января – на 2,2%, что в 1,7 раза превышает показатель за тот же период 2020 года. Хлеб за февраль подорожал на 7,65% в годовом выражении, а по итогам марта стал дороже еще на 0,6%.

И это не исключение. Цены на крупы и бобовые добавили еще 1,3% к годовому росту на 21,3%, который Росстат фиксировал на начало месяца. Годовой рост стоимости мяса и курятины к 1 марта составлял 6,8%, а по его итогам ускорился еще на 1,8-5,7%. Минимально подорожала свинина, максимально – курица. Яйца после роста на 23% к февралю (в годовом выражении) за март стали дороже еще на 4,6%. Дорожают картофель, морковь и капуста, лекарства, бензин… Словом, рост цен фронтальный.

С одной стороны, инфляцию разгоняет девальвация рубля, из-за которой ритейлеры вынуждены повышать цены на импорт, а производители отечественного закладываться на удорожание иностранных комплектующих и рост платежей по лизингу импортного оборудования. С другой стороны сложившаяся практика финансирования правительства через опосредованный госбанками выкуп Центробанком свежих выпусков ОФЗ тоже является проинфляционным фактором.

При этом, растут цены на социально значимые товары, вопреки усилиям правительства по их заморозке. Одновременно на торговых прилавках фиксируется дефицит тех самых продуктов, которые попали под регулятивный механизм чиновников. Например, уже больше недели торговые сети не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене, сообщают «Известия». По их сведениям, дефицит возник в первую очередь в центральной части России, где сосредоточены все крупные сахарные заводы. Запасов у торговых сетей осталось на две недели, после этого ситуация станет критической. А производители прекратили отгрузки.

Заводы тоже понять можно. Все ждут, когда бюджет начнет платить обещанные компенсации, а смысла отгружать без субсидий пока не видят: за период кризиса денежные подушки у всех истощились, и возможности фактически кредитовать бюджет, продавая тот же сахар себе в убыток, ни у кого нет. Меж тем правительство пока так и не объяснило, по какой именно схеме производители смогут получать субсидии и компенсировать свои затраты.

Что опять-таки не удивительно: при всех благих намерениях бюрократическая машина работает крайне медленно. У неё, в отличие от регулируемых цен, тормозов с избытком.

И разве всё это не прогнозировалось ещё полгода назад? Но почему некоторые так любят идти по граблям?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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