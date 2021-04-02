Мнение: Где хотят жить россияне, экспорт стройматериалов и налог на движимость

1. Почти половина россиян – 45% – считают правильным жить за пределами городов, ближе к природе. Однако реально в сельской местности проживает лишь 25% граждан страны. Разрыв между этими двумя цифрами означает, что 20% россиян хотят оставить города и поселиться в уютных домиках среди козочек и коров. Хотят примерно с той же силой, с какой они хотят выучить английский, похудеть к лету и пересесть на велосипед:

https://lenta.ru/news/2021/03/25/city_haters/

Большинство респондентов (37 процентов) заявили, что хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес, показал опрос.

Четверть опрошенных сообщили, что хотели бы приобрести жилье в элитном жилом комплексе, 20 процентов — в качественной новостройке. Еще 20 процентов выбрали бы любой комплекс, лишь бы не «муравейник». 43 процента респондентов заявили, что не хотят жить на первых и последних этажах — они отдали бы предпочтение этажам, расположенным посередине. Всего 11 процентов выбрали первый этаж, 46 процентов — последний.

Как видим, далеко от города 90% населения жить не хочет даже в мечтах. Глухой лес и тому подобные локации — удел немногочисленных романтиков, тогда как подавляющее большинство всё же предпочитает блага цивилизации, доступные в радиусе не слишком долгой автомобильной поездки.

Возможно, властям регионов стоило бы учитывать эти цифры в территориальном планировании, застройке и программах вроде льготной ипотеки (которую следует если не полностью отменить, то ограничить, например, загородными домами).

2. Я не уверен, что наша строительная отрасль готова выдавать на-гора больше квадратных метров. Как мы с вами ранее обсуждали, из-за коронавируса и усложнения въезда для трудовых мигрантов на наших стройках наблюдается масштабный дефицит кадров.

Зато у российской строительной промышленности дела идут прекрасно. Практически все материалы производятся с избытком – в прошлом году был поставлен целый ворох новых экспортных рекордов:

https://sdelanounas.ru/blogs/140177/

Экспорт битумной кровли и схожих изделий на основе битума в 2020 г. вырос на 8,3% до 537 тыс. т. Это очередной исторический максимум, за последние 10 лет поставки лишь однажды не показали роста. В стоимостном выражении экспорт составил 193 млн долл. (+0,4%). Россия, опередив США, вышла на первое место в мире по экспорту битумной кровли и схожих изделий. При этом если у США в 2020 г. на самый удобный рынок (Канаду) было направлено 78% поставок, то у России в ЕАЭС — только 17% (в СНГ в целом — 34%).

Экспорт облицовочной плитки и другой отделочной керамики в 2020 г. вырос на 15% до 481 тыс. т. Это новый исторический максимум, прежний пик — 426 тыс. т в 2016 г. В стоимостном выражении экспорт составил 152 млн долл. (+3,1%).

Экспорт минеральных изоляционных материалов в 2020 г. вырос на 21% до 303 тыс. т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2018 г. (286 тыс. т); по сравнению с 2014 г. поставки более чем утроились. В стоимостном выражении экспорт составил 118 млн долл. (-1,5%). Россия в 2020 г. впервые поднялась на второе место в мире по экспорту минеральных изоляционных материалов, разделив его с Польшей и уступая только Германии, и сохранила за собой второе место по экспорту минеральной ваты (249 тыс. т), немного уступив Польше.

Экспорт полимерных покрытий для стен, пола и потолка в 2020 г. вырос на 15% до 51,6 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 77,2 млн долл. (+7,4%).

Экспорт строительных смесей в 2020 г. вырос на 21% до 182 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост происходит восьмой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 61,1 млн долл. (+4,2%). В 2020 г., по оценке, Россия впервые вошла в десятку ведущих экспортёров строительных смесей.

Экспорт керамической сантехники в 2020 г. вырос на 3% до 43,2 тыс. т. Это очередной исторический максимум. Рост фиксируется девятый год подряд, за это время поставки увеличились более чем в 4 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 51,7 млн долл. (как и год назад).

Экспорт линолеума и схожих покрытий в 2020 г. вырос на 35% до 20,7 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов, а скорее всего, и за всё время (прежний пик — 17 тыс. т в 2009 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 30,6 млн долл. (+27%).

Экспорт зеркал в 2020 г. вырос на 8% до 43,1 тыс. т. Это новый исторический максимум; существенные поставки этой продукции начались только в 2005 г. В стоимостном выражении экспорт составил 24,3 млн долл. (+4,4%). По оценке, в 2020 г. Россия поднялась на пятое место в мире по экспорту зеркал.

Экспорт пластмассовой сантехники в 2020 г. вырос на 42% до 6,9 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 22,6 млн долл. (+18%).

Экспорт балластного камня в 2020 г. вырос на 37% до 794 тыс. т. Это лучший результат с 1999 г., рост идёт четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 20,1 млн долл. (+8,3%).

Экспорт строительного кирпича и схожих керамических изделий в 2020 г. вырос на 48% до 226 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет), в начале 2010-х гг. поставки колебались в пределах 25-35 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 16,9 млн долл. (+24%).

Экспорт извести в 2020 г. вырос на 20% до 226 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет), значительный прирост фиксируется пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 15,9 млн долл. (+11%).

Экспорт глин в 2020 г. вырос на 47% до 103 тыс. т. Это лучший результат как минимум с 1996 г. (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 10,2 млн долл. (+3,3%).

Экспорт гипса в 2020 г. вырос на 11% до 280 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 10,1 млн долл. (+3,9%).

Экспорт конструкций из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 4,7% до 276 тыс. т. Это второй результат за период с 1994 г., уступающий только пику 2015 г. (283 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 545 млн долл. (-1,3%).

Экспорт строительных изделий из пластмасс в 2020 г. вырос на 13% до 71 тыс. т. Девятый год подряд обновляется исторический максимум, до середины 2000-х гг. экспорта этой продукции практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 132 млн долл. (+4,5%).

Экспорт обоев в 2020 г. вырос на 9,7% до 28,6 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост идёт шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 108 млн долл. (+4,9%). В мире по экспорту обоев Россия входит в первую пятёрку стран.

Экспорт деревянных дверей и порогов вырос в 2020 г. вырос на 23% до 91 тыс. т. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории, а скорее всего, и за всё время (данных за советский период нет). В стоимостном выражении экспорт составил 106 млн долл. (+12%).

Экспорт крепежа из чёрных металлов вырос на 10% до 38,7 тыс. т. Это стало лучшим результатом за период с 1994 г. (более ранних данных нет), превзойдя пик 2006 г. (38,1 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 92,6 млн долл. (-3,8%).

Конечно, общий объём строительного экспорта пока не так уж велик по сравнению нефтью, газом, пшеницей и оружием. Однако если наши дела пойдут и далее теми же темпами, как в прошлом году, то, вероятно, западные партнёры будут вынуждены переименовать Россию из «страны-бензоколонки» в «страну-строймаркет».

3. В Минфине задумались о том, чтобы снова ввести налог на движимое имущество:

https://lenta.ru/news/2021/03/19/nu_ne_nado/

Организация «Опора России» обратилась к Минфину с просьбой отказаться от идеи вернуть налог на движимое имущество, который отменили в 2019 году. Письмо в адрес министра финансов Антона Силуанова направил президент организации Александр Калинин, сообщает РБК.

По его мнению, инициатива станет большой проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, увеличение налоговой базы произойдет в условиях падения доходов из-за последствий пандемии коронавируса.

Предпринимательские объединения «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата (ТПП) поддержали позицию ОР. Их представители указали, что и без того слабая инвестиционная активность в России серьезно пострадает.

Ранее бизнес называл эти сборы «налогом на модернизацию», поскольку они касаются, в том числе, современного дорогостоящего оборудования.