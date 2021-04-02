Мнение: О детском и взрослом творчестве

Три огненных ресурса: Имидж, Искусство и Альтруизм, тесно связаны с развитием творческого воображения.

А их извращение связано с возникновением трех корон: Сокровища, Победителя и Спасателя.

Давайте обсудим ту развилку, на которой оказывается человек, когда, если он пойдет направо, он обретет талант и станет творческой личностью, а если пойдет налево, найдет корону и станет фантазером в плохом смысле слова.

Фантазер в плохом смысле слова – это тот, чьи фантазии не представляют никакой художественной ценности, не воплощаются ни во что полезное, а служат для поддержания иллюзии собственной грандиозности.

Именно в этом разница.

Если вы воплощаете фантазии во что-то красивое и полезное для других в реальности, вы – творческая личность.

А если ваше воображение служит бегству от реальности в иллюзии, вы – рапан в короне.

К сожалению, многие не понимают принципиальной разницы, и поэтому еще отстаивают свое право на корону. Им кажется, что это то самое воображение, без которого нет творчества.

Но творчество и корона – противоположные вещи.

Творчество – это всегда фокус на чем-то неэгоистичном.

Локус контроля при творчестве обязательно внутри границ.

Именно такие настройки позволяют превратить внутренний огонь в феномен воли, проактивный акт творения.

Если фокус человек залип на себе, а локус контроля выходит за границы, появляется фантазер, использующий внутренний огонь для иллюзии собственной грандиозности.

Огонь как стихия – это наиболее активное состояние первовещества.

Материя в горячем состоянии делится теплом, материя в холодном состоянии поглощает тепло.

Огонь – творческое начало в чистом виде, способность психики воссоздавать образы – воображать.

Воображение ребенка формируется из представления – способности мысленно достраивать любой образ на основании памяти.

После трех лет ребенок учится не только представлять, но и компилировать обрывки впечатлений и воспоминаний, создавая сложные формы. Детская фантазия бывает безудержна, ребенок не обращает внимания на логику, он наслаждается самим процессом фантазирования.

В это же время развивается способность к игре. Неодушевленные предметы представляются одушевленными, одни вещи играют роль других, простые символы заменяют сложные явления, а сам ребенок учится представлять себя тем, кем он не является. Он переживает такие правдоподобные эмоции, как будто между игрой и жизнью нет разницы, как будто разница между воображением и реальностью целиком находится в его власти. Сосчитал до трех и превратился в супергероя или в принцессу. Это может оказаться искушением.

Вот здесь, в дошкольном возрасте, и начинается развилка между творчеством и короной.

На что направит ребенок свой внутренний огонь, свою активно развивающуюся способность: на иллюзии своей грандиозности или на творческую работу, на создание чего-то нового?

Первые идут по короткому и даже по схематичному пути. Они хотят играть самые выгодные роли и не хотят тратить много сил на перевоплощение. Их не интересует создание нового образа и оживление его, их интересует присвоение награды. Таким детям скучно тратить время на тщательную подготовку и конструирование, они хотят побыстрей объявить себя таким как их герой и получить его славу. Им сложно углубляться в процесс творческой работы, потому что их фокус на себе и они не любят отвлекаться от себя. Им кажется, что отвлекаясь от себя, они что-то теряют, отдают другим.

Но огонь и творчество – это и есть умение отдавать.

Дети, у которых рано формируются творческие способности, сфокусированы на игре, на максимальном оживлении и одушевлении того, во что они играют, на создании иной реальности. Их эгоизм не участвует в этом, они не стремятся продемонстрировать превосходство своего героя, они хотят сделать его убедительным, живым. Они забывают себя, погружаясь в процесс игры.

Трудно сказать, какое влияние оказывают на это гены и наследственность, но очевидно, что пример окружения оказывает большое влияние.

Назидания влияния оказывают мало, а вот пример – да.

Ребенок смотрит на тех, с кем он играет, и старается копировать их поведение, если видит, что они получают удовольствие от игры.

Удовольствие – это то, что вызывает у других желание подражать и копировать, чтобы тоже получить удовольствие.

Поэтому творческий коллектив – это действительно фактор формирования творческих способностей.

Важным фактором являются и ценности тех, кто воспитывает ребенка, его родителей, старших сестер-братьев, ближайшей родни.

Если ценности, как принято говорить, мещанские, у ребенка меньше шансов развить творческие способности.

Что такое мещанские ценности?

Это когда главным или даже единственным благом в жизни считается бытовой комфорт.

От книг много пыли и портятся глаза, а вот шкафчик для обуви должен быть как можно больше.

Все разговоры по вечерам – о деньгах, о вещах, о еде и одежде.

Эмоциональный отклик вызывает только то, что связано с приобретением новых вещей и чувственных удовольствий. Все остальное считается неважным, скучным и лишним.

Наука? А какая для нас практическая польза? Это можно будет купить в ближайшее время и использовать? Нет, так и говорить не о чем.

Искусство? А это можно купить и повесить на стену? А для чего это тогда? Зачем идти в музей? Там можно сделать селфи?

Если ребенок видит, что все мысли и чувства родителей направлены в сторону утилитарности, в сторону немедленного практического использования, в сторону обывательских амбиций, он тоже не хочет тратить время на творчество, он хочет получить награду сразу.

И не факт, что он захочет зарабатывать как его родители. Вполне возможно, что он приспособит для вознаграждения корону.

Суть огненной стихии, то есть творчества, в том, чтобы создать нечто полезное для других.

Если на первое место выходит то, что хочется от других получить, взять себе, присвоить, суть этой стихии извращается.

Земные ресурсы у практичного человека могут быть развиты неплохо. Экономика, Здоровье, Работа.

У него может быть бизнес, без звезд с неба, поскольку творчества ноль, но доходный. У него может быть удобный и чистый дом, модный досуг. И нормальное тело, которому он уделяет достаточно внимания.

Земной человек – это такой, который все водные ресурсы считает соплями, все воздушные ресурсы – пустышкой, а огненные ресурсы он считает безумием, разорительным как пожар.

Он понимает только стихию Земли, материальное и физическое, что можно потрогать или в банк положить.

А полноценная личность должна иметь ресурсы четырех стихий.

Земной человек – это не самый плохой вариант. Земные ресурсы держат на плаву и обеспечивают жизнь.

Куда хуже когда человек воображает себя творческой личностью, не имея земных ресурсов. В этом случае все воображение его идет не на творчество, а на корону.

Вот почему так опасно испытывать презрение к мещанским ценностям.

В мещанских ценностях нет ничего плохого, они тоже важны. Просто кроме них должны быть и другие.

Самые большие короны носят те, у кого на месте земных ресурсов дыра.

Занятия земными ресурсами как раз помогают уменьшать корону.

И если при этом подключать огненные ресурсы, может получиться толк.

Вот, например, ресурс Имидж.

Если вы любите ресурс Здоровья и много им занимаетесь, вам можно развивать творчество в Имидже.

Имидж – это не тело, но это то, что тесно связано с телом.

Нужно стремиться, чтобы тело было нормальным, здоровым, стандартным, и дальше уже искать свою необыкновенную индивидуальность в стиле.

Плохо тем, кто увлекаются ресурсом Имидж, игнорируя Здоровье.

Что происходит с такими людьми, опишете?

А мы пока пойдем дальше. Ресурс Искусства.

Хорошо если есть нормальная Экономика. То есть вам есть на что самостоятельно жить и поддерживать самых близких, вы стоите на ногах и у вас налажен быт. В этом случае Искусство – благо для вас. Вы можете приучать саламандр и развивать свои таланты.

Но если в вашей Экономике дыра, а вам начинает казаться, что вы гений, Искусство становится нишей для иллюзий и бегства от реальности, вы превращаете этот ресурс в кормушку для вашей короны. И вы не прокачаете ресурс Искусства, поскольку у вас нет земной опоры под ногами, вы слишком слабы, чтобы воевать с огнем.

Что получается, когда человек с дырой в кармане решает стать большим художником?

То же самое с Альтруизмом и Работой. У бездельников, не имеющих работы, часто возникают мысли о том, чему они могли бы научить, как они могли бы осчастливить, просветить и спасти других. Самый простой способ дать другим что-то – это делать свою работу хорошо. Если вы с этой задачей не справляетесь и работы у вас нет, если ничего полезного для общества и востребованного, то есть оплачиваемого, вы делать не умеете, о каком вы Альтруизме?

Почему безработный человек, то есть человек чьи услуги никто не хочет покупать, не может быть альтруистом, как думаете? Почему его занятия ресурсом Альтруизм всегда будут его короной?

Земные ресурсы позволяют обеспечить самым необходимым себя и уж тогда начать гореть и отдавать энергию людям. Все огненные ресурсы неутилитарны, все они бескорыстны и возвышенны.

Имидж тоже, каким бы странным это ни казалось.

Но кажется это странным тем, кто не отличает ресурс Имидж от ресурса Здоровье.

Красивые мышцы, хорошая кожа и волосы – это ресурс Здоровья. Без внимания к этому не подключишь ресурс Имиджа, но это другой ресурс.

Ресурс Имидж – это обаяние и харизма, это эстетичный образ и “сильная энергетика”.

При работе над имиджем фокус должен быть помещен на свою Персону отдельно от своего Я, как на объект творчества, как на образ для работы скульптора, художника, стилиста и режиссера.

Не должно быть эгоистических мыслей о том, сколько симпатии вы за это получите и какие бонусы.

Вы должны создавать из себя произведение искусства, стать Пигмалионом и Галатеей.

Это должна быть творческая работа, целью которой является создание чего-то красивого, особенного, живого, наполненного энергией.

Именно это и есть творческий акт.

А корона имитирует псевдо-творческий акт, придумывая не произведение, а реакцию на него зрителей.

В творчестве вы – создатель и строгий зритель, вы беспристрастно оцениваете что получилось, вы стремитесь к собственной честной оценке, чтобы сделать лучше, чтобы видеть реальные недостатки, а не закрыть на них глаза. Вы не только не тянете щипцами комплименты, вы избегаете комплиментов и чужих оценок, и хвалы, и клеветы.

А в короне вы хотите воображать восторг зрителей, их наслаждение, вы хотите получить награду без работы и без реального результата, ваши щипцы тянутся к людям.

Корона сокращает творческий путь до нуля, обещая амбициям овации безо всякого творчества.