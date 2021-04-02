 

Власти Чехии: Политика ЕС подталкивает к началу переговоров о закупке «Спутника V»

02.04.2021, 21:18, Новости дня
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Евросоюз «непрямо вынуждает» Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, сообщил премьер республики Андрей Бабиш.

«Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион «Спутников V», и что словаки уже купили 2 млн «Спутников V» (Братислава закупила в РФ пока первую партию из 200 тысяч доз, а 2 миллиона – весь объем планируемой закупки – ред.ВЗГЛЯД). Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует», – приводит РИА «Новости» слова Бабиша .

Также премьер сообщил о том, что ЕС «непрямо вынуждает Чехию» начать переговоры о покупке российской вакцины «Спутник V» еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора.

Ранее Бабиш раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии о том, что в ЕС достигнут компромисс по разделению дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. Большинство европейских стран отказались от вакцины в пользу наиболее пострадавших от пандемии Словакии, Латвии, Эстонии, Хорватии и Болгарии. Чехия в этот список не попала, хотя в октябре 2020 года и феврале 2021-го находилась на первом месте в мире по числу новых больных и умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей.

Между тем, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике «Спутника V», а заявления Бабиша на эту тему носили противоречивый характер. В частности, он хвалил «Спутник V» за высокую эффективность и посетил Венгрию и Сербию, чтобы познакомиться с тем, как там применяют российскую вакцину.

В РФПИ заявили, что производство «Спутника V» на полную мощность за границей выйдет в апреле.

 «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем меди цинском журнале The Lancet.



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