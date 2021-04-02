В Россотрудничестве отреагировали на новости об украинских санкциях

На данный момент уведомлений о санкциях в отношении Россотрудничества не поступало, сообщил глава ведомства Евгений Примаков.

Для Россотрудничества безопасность сотрудников организации находится в приоритете, нет уверенности в том, что киевские власти будут соблюдать закон, сказал Примаков РИА «Новости».

Напомним, в пятницу вечером Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе – Россотрудничество.