 

В Россотрудничестве отреагировали на новости об украинских санкциях

02.04.2021, 21:18, Новости дня
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На данный момент уведомлений о санкциях в отношении Россотрудничества не поступало, сообщил глава ведомства Евгений Примаков.

Для Россотрудничества безопасность сотрудников организации находится в приоритете, нет уверенности в том, что киевские власти будут соблюдать закон, сказал Примаков РИА «Новости».

Напомним, в пятницу вечером Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе – Россотрудничество.



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