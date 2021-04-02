 

Варвара Шмыкова, Мария Федорова, Денис Симачев и другие на вечеринке в Москве

02.04.2021, 21:16, Разное
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Прошлой ночью первая в этому году масштабная вечеринка Simach.Ultima собрала под крышей клуба “Simach в Недальнем” всю светскую тусовку Москвы. Ее девизом стала цитата Юрия Гагарина “Поехали!”, и была посвящена возвращению Москвы к привычной жизни до коронавируса. Под музыку от Дениса Симачева, Марка Щедрина и других диджеев десятки звезд танцевали и пили фирменные арбузные шоты.

На танцполе и у барной стойки всю ночь отдыхали Илона Столье, Герман Ларкин, Тигран Худавердян, Даня Че, Ольга Карпуть, Варвара Шмыкова, Игорь Вдовин, Дарья Золотухина, Яна и Максим Кушнеры, Влад Зорин, Даниил Шулейко, Таисия Румянцева, Марко Михич-Ефтич, Евгения Линович, Полина Аскери, Илья Бачурин, Маша и Вероника Федоровы, Дмитрий Викулин, Наталья Максимова, Артем Королев, Максим Ливси, Наталья Догадина, Сергей Гущин, Александр Щуренков, Дарья Малыгина и многие другие.

Денис СимачевВарвара ШмыковаАртем КоролевХариф Гузман и Полина АскериВероника ФедороваДенис КатаевОльга КарпутьИлья БачуринМария Федорова



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