Княгиня Монако Шарлен показала, как они с князем Альбером и детьми готовятся к Пасхе

Уже послезавтра, 4 апреля, во всех католических странах Европы отметят Пасху. К этому празднику все семьи, как и полагается, начинают готовиться заранее. Вчера пресс-служба королевской семьи Бельгии опубликовала несколько фотографий, на которых многочисленная семья во главе с царствующей королевой Магрете II красят яйца в гостиной королевской резиденции. А пару часов назад подобной “домашней рутиной” поделилась с подписчиками в Instagram княгиня Монако Шарлен.

На снимке, сделанном с необычного ракурса – сверху, изображено сразу все семейство: 43-летняя княгиня, ее 63-летний супруг, князь Альбер II, который год назад, весной 2020-го, переболел коронавирусом, и их дети – 6-летние близнецы Жак и Габриэлла. В подписи к снимку Шарлен пожелала всем благословенной Пасхи и счастливой охоты за яйцами.

Князь Альбер, княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла

Кстати, на фотографии хоть с трудом, но можно рассмотреть новую эксремальную стрижку княгини. Сначала Шарлен сделала короткое каре с челкой как у главного редактора американского Vogue Анны Винтур, а в январе этого года выбрила левую сторону головы и затылок, остальные волосы постригла на манер ирокеза, но одностороннего. После этого, конечно же, многие пользователи интернета раскритиковали бьюти-преображение княгини. В интервью французскому журналу Point de Vue Шарлен рассказала, что она обо всем этом думает, а также отметила, что ее новая смелая прическа нравится не только ей – ее одобрили и князь Альбер, и дети:

Для меня важно то, что Жак и Габриэлла обожают меня в новом образе. Что касается принца, его первоначальное удивление уже прошло, и теперь ему стрижка тоже очень нравится.

Последний раз княжеское семейство выходило на публику в январе этого года по случаю главного национального праздника Монако – Дня святой Девоты.