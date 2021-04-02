Мнение: Перезапуск Рутуба

Официально перезапустили Рутуб. Работы в этом направлении активизировались после того, как всплыла тема блокировки западных сервисов в РФ.

Пока что все на уровне бета-версии.

В порядке теста создал там канал https://rutube.ru/channel/23471524/ (можете даже подписываться, вдруг на этот раз что-то путное получится).

Загрузил для теста несколько видео (видео загружаются не сразу – предварительно попадают в список на модерацию).

Но кое-что уже проверили. Из 4 видео модерацию прошли 3 – было отклонено видео с прямой цитатой Мадлен Олбрайт о детях Ирака.

Напишите, видно ли вам видео, нормально ли проигрывается в ЖЖ с ПК и телефона, грузится быстрее/медленное чем Ютуб?

PS. Кстати, Twitter сегодня штрафанули еще на 3,2 млн. рублей за отказ удалять запрещенный контент. Штраф как для Twitter копеечный. Судя по всему, велика вероятность, что 16 апреля его действительно отключат. Твиттер достаточно показательно и демонстративно игнорирует угрозы Роскомнадзора.

PS2. Также стоит отметить, что вступил в силу закон об обязательной предустановке российского софта на мобильных устройствах продаваемых на территории РФ. Там сразу всплыл косяк, так как приложения "Яндекса" на телефонах "Самсунг" были "залочены" и их нельзя было удалить. "Яндекс" заявил, что это не они и он выступает за свободу удаления его приложений. Видимо проблему поправит, но все таки странно, что подобные очевидные вопросы не прорабатывают заранее.

PS3. RT Arabic на Youtube разблокировали после разбирательств, а вот сайт RT в Латвии нет.

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