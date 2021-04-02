Санкции против топ-10 контрабандистов, введенные СНБО, основаны на данных СБУ – Баканов

По материалам Службы безопасности Украины будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят юридические и физические лица. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Служба безопасности прекрасно понимает, насколько важна для государства борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. И результаты работы это подтверждают. В течение 2020 года и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн грн”, – заявил глава СБУ Иван Баканов.

По материалам спецслужбы было наложено более 138 млн грн штрафов, а нарушителям было доначислено более чем 2,7 млрд грн таможенных платежей. Прекратили деятельность три организованные преступные группировки, которые занимались контрабандой, начато 87 уголовных производств, 52 человека осуждены.

В СБУ привели следующие примеры разоблачения контрабандистов:

пресечена деятельность преступной группы в Харьковской области, которая организовала масштабные поставки в РФ военной продукции отечественных оборонных предприятий для авиатехники;

совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранителями из Франции, Польши и Словакии прекращена деятельность международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и контрабанде стероидов;

выявлено семь крупных партий кокаина в порту Южный.

По информации Баканова, в рамках противодействия коррупции на таможенной границе Украины в течение 2020-го и 2021 года СБУ открыла 82 досудебных расследования. 109 должностным лицам сообщили о подозрении, 20 из них осуждены.

“Угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, бьют не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием это в первую очередь безопасность граждан”, – отметил глава спецслужбы.

Сегодня на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против топ-10 украинских контрабандистов. Зеленский заявил, что от контрабанды госбюджет Украины недополучил 300 млрд грн, из них 100 млрд грн – в результате неэффективной работы таможни.

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