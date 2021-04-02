Кравчук: Россия может сдуру пойти в наступление на Украину. Крыша может поехать даже у Путина

Есть все признаки того, что Россия готовится к расширению эскалации на востоке Украины

– 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере. 31 марта американская газета The New York Times, ссылаясь на информацию от американских чиновников, написала, что Россия стягивает около 4 тыс. военных к границам Украины. Насколько, по-вашему, высока вероятность, что Кремль в ближайшее время прикажет своим войскам перейти в широкомасштабное наступление на Украину?

– Я исхожу не только из сегодняшней ситуации. Если посмотреть целиком на историю РФ, точнее – на историю украинско-российских отношений, то они всегда строились при помощи силы именно со стороны России. Сила не применялась лишь тогда, когда Украина послушно выполняла все прихоти российской власти и воплощала политику Кремля.

Как президент независимой Украины я не раз встречался с Борисом Ельциным. В каком-то из разговоров он мне сказал: “Леонид Макарович, хочу показать вам проект одного документа”. Этот проект – как сейчас помню – назывался “Основы внешней политики России”. И там в одном из начальных пунктов значилось: Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России.

Документ был подан на голосование в Госдуму и принят как основа российской политики. Это означает, что Россия не видит Украину ни в какой другой роли, кроме как собственной губернии. Альтернатива – уничтожение Украины как государства. В одном из своих международных выступлений Путин прямо сказал, что “Украина – это недогосударство, у которого нет будущего”.

– Президент РФ Владимир Путин говорил это на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

– Я говорю общеизвестные вещи, но озвучиваю их только потому, чтобы акцентировать: Россия хочет, чтобы Украина была полностью ей подконтрольна. И потому ждать от России чего-либо иного, кроме как вероятного применения силы, не имеет смысла.

– Очевидно, что стратегическая задача России – любыми способами оставить Украину в сфере своего влияния. Но я спрашиваю о тактических задачах в самое ближайшее время: будет наступление или нет?

– Я очертил общую ситуацию. Если перенести ее на сегодня – есть все признаки того, что Россия готовится к расширению эскалации на востоке Украины. Не знаю, какой именно будет эта эскалация и когда, но Россия готовится.

– Зачем ей понадобилась эскалация именно сейчас? Что такого произошло именно сейчас, на седьмой год войны?

– В свое время Горбачев, а потом Ельцин посеяли в мире иллюзию, будто Россия изменилась и хочет превратиться в демократическую страну. Горбачев вообще сделал все, чтобы, например, свалить Берлинскую стену и объединить Германию. Запад был абсолютно убежден, что Россия меняется.

Зачем далеко ходить? Вон недавний пример: когда президентом США был Дональд Трамп, мы видели, как Европа и Америка хотели вернуть Россию во взаимоотношения глобального мира, прежде всего с Европой. Это же на наших глазах происходило.

– То есть последние пару лет Запад пытался вернуть Россию в те влиятельные международные организации, из которых сам же ее исключил в 2014-м с началом агрессии против Украины?

– Да, пытался. Только теперь все совсем по-другому. Теперь Россия полностью продемонстрировала свои намерения. Слова Байдена и его администрации, точка зрения Европейского союза, заявления НАТО – все это доказывает: Запад наконец понял, что представляет собой Россия. Понял, что нельзя считать ее партнером западного мира. Во всяком случае недавняя пресс-конференция Байдена это подтвердила: президент США сказал, что мир разделился на авторитарный и демократический, а про Россию упомянул лишь вскользь.

Ситуация внутри России очень сложная. Крыша может поехать у кого угодно, даже у Путина

– В чем может быть причина агрессивного поведения России именно сегодня? Путин обиделся, что в Украине против его кума Медведчука ввели санкции и закрыли связанные с ним телеканалы?

– Думаю, причина не в Медведчуке, а в том, что Россию начали серьезно приводить в чувство, чтобы не позволить ей действовать так, как она поступала до этого. То есть безнаказанно. Убийства, отравления, военная агрессия – России все как-то сходило с рук. Но теперь Запад сказал: “Нет, все, точка!”

– Вы уверены что это не очередная “глубокая озабоченность”, а именно новая стратегия Запада в отношении России?

– Прочтите последние заявления и в Европе, и в мире, в том числе заявление нового главы ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции. Они абсолютно ясно говорят: Россия ведет себя агрессивно, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Россия не может сегодня открыто выступить против США, НАТО, Европы. А против Украины может, поскольку, во-первых, чувствует себя здесь в большей безопасности, во-вторых, может расположить плацдармы для вероятного наступления близко к границам Украины. И вот она решила так действовать.

– Путин редко делает эмоциональные, иррациональные шаги. Какими бы нелогичными ни казались его действия, они совершаются с предельно холодной головой. Вряд ли он может начать наступление на Украину только из-за того, что обиделся на Запад. Должна быть более рациональная причина.

– Я бы с вами согласился, если бы не один факт. Как только мир увидел, что Россия активизировала агрессивную работу, США дали своим войскам в Европе сигнал прийти в высшую боеготовность. Это факт, а не просто слова: войска США в Европе приведены в самую высокую боевую готовность.

Есть такое выражение: зверь, загнанный в угол, самый опасный. Думаю, Путина загнали в угол. Возьмем только одну цифру: как бы РФ ни хвасталась своими возможностями, ВВП Китая сегодня – $15 трлн, а ВВП России – $1,5 трлн. В 10 раз меньше, чем в Китае, и в 12 раз меньше, чем в США. Может ли страна с такой экономикой и под санкциями соревноваться с первыми державами мира?

Нет, Россия сегодня не готова к широкому наступлению. Это все знают и все видят. Но когда этот неготовый к сопротивлению медведь загнан в угол – он может сделать – даже с холодной головой, но большую глупость. Кстати, если бы у Путина действительно была совершенно холодная голова, он бы не строил себе дворец в Геленджике.

– Как думаете, Путина зацепили слова Байдена, который, по сути, назвал его убийцей?

– Думаю, его обидели не только эти слова. Его обидело, что Россию отовсюду выбросили, прежде всего – из “Большой семерки”.

– Так это же очень давно было, еще в марте 2014-го, после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе…

– Но ведь выбросили и больше не приглашают даже на те мероприятия, на которых Путин раньше всегда присутствовал и всех поучал, как им лучше жить. Он ощутил, как мир его изолирует. Хотя он такой, что сам самоизолируется. И мир с этим соглашается. И еще: если раньше мир Путину многое прощал, то сегодня уже – нет.

Ситуация внутри России очень сложная. Теперь представьте, что человек с такими амбициями и в таких условиях строит политику. Крыша может поехать у кого угодно, даже у Путина.

Мы должны быть готовы ко всему, поскольку имеем дело с неадекватной российской властью

– По вашим ощущениям, в случае чего у украинского общества хватит физических и моральных сил на седьмой год войны с новой силой дать отпор агрессору?

– Сегодня украинское войско далеко не такое, каким было в 2014-м. Тогда защищать страну поднялись народные батальоны. Сейчас наша армия в десятки раз сильнее, более организованная и обученная, с большим опытом и сравнительно хорошо вооружена. У нас одна из лучших армий в Европе. И это реальный факт. Такое войско будет воевать. И народ будет воевать.

Скажу свое мнение. Да, Россия может сдуру, как говорится, пойти в наступление. Может. Но это будет последний для нее поход, после этого она развалится на куски.

– При всем уважении, я столько раз слышала, что Россия вот-вот развалится, что давно перестала серьезно воспринимать подобные прогнозы.

– Я не просто так говорю. Я жил в период Хрущева, когда он сдуру решил соревноваться с Америкой. Чем закончилось? СССР перестал существовать.

– Перестал существовать через 70 лет с момента создания. Слишком долгая перспектива.

– Тем не менее тогда Советский Союз не выдержал. Если Россия сейчас втянется в войну, это будет уже не Осетия или Нагорный Карабах. Это будет война с большой страной, открытой к демократическому строительству и расположенной в самом центре Европы. И Запад уже сделал заявления, что не оставит Украину один на один с Россией. Ну даже если Россия перейдет в наступление и завоюет всю Украину, она ее не удержит. Не сможет, не выдержит.

К чему я говорю? При всей неадекватности поведения Россия на это не решится, потому что это будет шаг сошедшего с ума государства. Я верю в то, что Путин не решится идти на Украину большой войной. Но, повторяю, Украина должна проработать все возможные сценарии по всем направлениям. Мы должны быть готовы ко всему, поскольку имеем дело с неадекватной российской властью.

Россия сегодня агрессивно настроена против всех, а не только против Украины. Агрессивно! Но агрессивная настроенность вовсе не означает, что прямо завтра начнутся военные действия. Думаю, это скорее запугивание Украины. Это то, что они и раньше делали, ничего нового, разве что теперь делают это все более открыто и нагло.

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