Парламент Беларуси в первом чтении принял законопроект, который запрещает мирные собрания без разрешения. Журналистов приравняли к активистам

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 2 апреля приняли в первом чтении законопроект “Об изменении Закона Беларуси “О массовых мероприятиях в Беларуси”. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента республики.

Согласно документу, упраздняется уведомительный порядок организации и проведения массовых мероприятий – они могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти.

Кроме этого, запрещается “освещение в средствах массовой информации, сети интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды”.

“Законопроектом уточняется правовое положение лиц, присутствующих на массовом мероприятии в качестве журналистов средств массовой информации. На таких лиц распространяется требование по соблюдению общественного порядка наравне с организаторами и участниками массовых мероприятий”, – сказал во время доклада в Овальном зале министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, пишет БЕЛТА.

Кроме этого, устанавливается запрет на выполнение журналистами “распорядительных функций по организации и проведению массового мероприятия”, а также “запрет на наделение иных лиц полномочиями на аналогичные действия”, добавил глава МИД Беларуси.

Также, на политические партии и общественные объединения “возлагается ответственность за осуществление их членами от имени этих организаций публичных призывов к организации и проведению несанкционированных массовых мероприятий”.

О планах внести поправки в закон о СМИ в Беларуси 31 марта заявлял глава общественного объединения “Белая Русь” Геннадий Давыдько. Он говорил, что если мероприятие не разрешено по закону, то “любой журналист, находящийся там, уже не журналист”.

“Надо быть лояльными и законопослушными”, – отмечал Давыдько.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

В День воли 25 марта в Беларуси задержали свыше 200 человек, среди них – журналистка Наталья Хамутовская, писало “Радыё Свабода”.

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