В результате обстрела на Донбассе ранен мирный житель – штаб ООС

Российские оккупанты 2 апреля обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, одна из мин попала в жилой дом в Красногоровке Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

В результате обстрела осколочное ранение получил местный житель 1962 года рождения. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение Марьинской Центральной районной больницы города Курахово.

“Состояние здоровья раненого жителя удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь”, – сообщили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1091077308051551

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня.

“Особый цинизм действий подразделений оккупационных сил РФ в том, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих ООС с объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную, так и на подконтрольную Украине территорию”, – отмечал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

1 апреля военные атташе США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Украины Андреем Тараном и сообщили, что партнеры Украины “внимательно наблюдают за ситуацией”. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с Тараном, в ходе которого заверил главу Минобороны, что США не оставят Украину в случае эскалации российской агрессии.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

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