На раскопках в Каире найдена первая в истории финансовая пирамида

Британские археологи при раскопках на окраинах Каира обнаружили ранее неизвестную стеклянную пирамиду датированную 1400 годом до н.э.

Сооружение высотой 4 метра выполнено из чистого стекла и имеет откидывающуюся крышку. Рядом с находкой также были обнаружены большие папирусы и несколько табличек, расшифровка надписей которых помогла ученым понять предназначение такой пирамиды.

Текст на папирусе гласил, что сооружение было возведено в эпоху правления Аменхотепа II и предназначалось для быстрого обогащения населения тогдашнего Гелиополя. Схема, вырезанная на глиняной табличке, описывала процесс взноса жителями города своих драгоценностей на определенный период и их возврат в учетверенном количестве. Археологи пришли к выводу, что сооружение является первой в истории финансовой пирамидой.

Также на месте раскопок были найдены таблички возможных строителей стеклянной пирамиды, но анализ показал, что текст написан на древнесемитском языке, исчезнувшем более 2 тысяч лет назад. Только персональный картуш главного зодчего пирамиды Серготепа Мавродиона был написан на древнеегипетском.

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