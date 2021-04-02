 

Отсутствие Зеленского на переговорах мировых лидеров по Донбассу объяснили: Выразитель интересов США

02.04.2021, 21:00, Разное
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В минувший вторник, 30 марта, состоялась встреча лидеров России, Франции и Германии в режиме онлайн. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель поговорили про ситуацию с распространением коронавируса в мире и обострение конфликта в Донбассе. Стороны пришли к выводу, что Минские соглашения – единственно верный выход из кризиса.

Отметим, что на переговорах не было главы Украины Владимира Зеленского. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что Киев не видит ничего странного в темах прошедшей встречи. Она отметила, что война в Донбассе не исчезла из международной повестки и продолжает волновать лидеров разных стран. По ее словам, президент Незалежной делает все возможное для решения конфликта.

С ней не согласился представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник. Эксперт заявил, что все три участника переговоров “откровенно устали” от боевых действий на юго-востоке Украины, и потому заинтересованы в скором урегулировании конфликта. “Он им всем невыгоден”, – сказал политолог.

Мирошник назвал украинского лидера “выразителем интересов США”. Политолог пояснил, что Владимир Зеленский полностью подчиняется Вашингтону, который совсем не хочет мирного разрешения ситуации в Донбассе. “У этого тандема совершенно иные, совсем не миротворческие устремления”, – выразил мнение эксперт в интервью изданию “Украина.ру”.



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