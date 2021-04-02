Голикова о ситуации с коронавирусом в России: Возможен некоторый рост

По словам Татьяны Голиковой, ситуация с инфекцией имеет тенденцию к стабилизации, но возможен некоторый рост. Она отметила, что надо учитывать то, что COVID-19 будет иметь сезонный характер.

Вице-премьер России объяснила, что ситуация с распространением коронавируса в регионах выравнивается. Она подчеркнула, что залогом стабильной ситуации является вакцинация.

Ранее в

Роспотребнадзоре сделали предположение о том, что пандемия коронавируса в России при хорошем прогнозе завершится через полгода. При плохом же развитии ситуации она может остаться на год.

Напомним, за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 8 792 новых случаях заболевания. Коронавирус диагностировали жителям 85 регионов. На первом месте по числу новых пациентов с коронавирусом стала Москва. Суточный прирост в столице составил 1 764. Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург и Московская область.

Власти просят россиян не забывать об обязательном ношении средств защиты в общественных местах. Также важно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.