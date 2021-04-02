Мнение: О варварской эксплуатации настоящих красавиц: шок-фото

Вот она, вся суровая правда жизни в этих чёрно-белых фотографиях. На них нельзя смотреть равнодушно, без эмоций. Да и кто, скажите на милость, пройдёт мимо такого.

Собственно, и говорить тут нечего. Снимки всё расскажут лучше тысячи слов!

Особенно если их органично дополнит #статистика. Согласно которой средняя #женщина делает в разы больше неоплачиваемой работы по дому, чем средний #мужчина. Особенно, когда они живут вместе.

На ней – готовка.

Стирка…

Уход за домом и садом…

Это – помимо основной работы.

Где она практически на равных с мужчинами по обязанностям, но не по оплате.

А ещё – периодически нужно заботиться о родственниках, постоянно – о детях, и регулярно – о прочей живности в доме.



Все фото – жизнь сицилийских женщин глазами французского фотографа Мишеля Переза.

Тяжко быть современной женщиной?

Ну а если серьёзно…

За последние 30-40 лет женские обязанности в доме упростились кардинально. Решение проблем со стиркой берёт на себя машинка-автомат, с готовкой – микроволновка и заказ еды из ресторана/сервиса, с уборкой – пылесос и тот же сервис домохозяйка на час. Подшив белья и мелкий ремонт одежды уже не в моде, а на крайний случай – «Дом быта» по соседству. Детей отнюдь не семеро по лавкам, а один-два.

Единственное, на что затраты времени возросли в сравнении с прошлым – косметика и макияж. Раньше было достаточно подкрутить ресницы, подкрасить губы да махнуть пару-тройку раз пудрой по щекам. Теперь утренний «намаз» – это священнодейство, и вся необходимая парфюмерия уже не помещается на туалетном столике…

Хотя и это всё обходят многие под флагом борьбы за натурализм и естественность.

С другой стороны, и мужчины теперь стали намного больше вовлекаться в домашний быт – уже не только на уровне раз в год вбить гвоздь. Самые сознательные вообще делят домашние хлопоты 50/50. И даже с детьми сидят на больничном.

Так почему же не только не стихают, но даже звучат всё громче и чаще жалобы женщин, что именно быт им не даёт… самореализоваться и сделать карьеру?

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