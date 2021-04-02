Личное: “Она яркая, харизматичная, спонтанная”

Вот, например, о разнице плохой и хорошей фантазии.

harley_freakin

Эволюция, добрый день. Давно читаю ваш блог, сначала считала себя как минимум нерыбой, но, сняв наконец корону, осознала, что мне даже до рапана далеко по сути.

(Обратите внимание на контрасты. Думала, что нерыба, осознала, что до рапана далеко. Автор либо лучшая, либо худшая)

Вы когда-то давно писали про этот тип, но последние пару лет нигде не упоминалось вроде в письмах, — Девушка с книжкой. Вот это про меня. Я буквально живу внутри своих фантазий, представляю какие-то сюжеты фильмов или прочитанных книг, адаптированных под мою героиню. Она вполне реалистичная, не Мэри Сью из фанфиков которая убивает сама всех драконов и получает в качестве приза прекрасного принца, но в тоже время полная противоположность мне.

Я — самая обычная, русые волосы, работа в офисе, одинокая, не хожу в кафе если у них нет в инстаграме фото меню и я не могу 100 раз проговорить заказ в голове за пару дней до этого и т.д.

(Это очень необычно – 100 раз проговаривать заказ, заранее за пару дней. Как думаете, почему автор считает такое обычным? И почему у нее русые волосы, работа в офисе и одиночество через запятую? Видите, фантазерки считают обычность убогостью и ущербностью, поэтому не хотят быть обычными и нормальными)

Про отношения даже и писать не хочется, в ретроспекте вижу как всё убила своими багами и щипцами, последний раз что-то интересное было 6 лет назад, и то постепенно скатилось в секс-онли и в конце концов он меня бросил. Сейчас мне 28, вокруг у всех если не брак и дети, то хотя бы что-то серьезное. Мне даже ни разу жить вместе никто не предложил.

(Я думаю, у автора вообще никогда не было никаких отношений. Ни секс-онли, ни чего-то иного. А она ставит планку: предложили вместе жить)

В моей голове совсем всё по-другому. Она яркая, харизматичная, спонтанная, с кучей друзей и знакомых. Бегает на каблуках, прямо как Клэр из “Мира Юрского периода”, и не боится дать отпор. Если вы знакомы с поп-культом, то по моему нику в ЖЖ уже всё в принципе понятно.

(Я не приглядываюсь к вашим никам, народ, и не провожу исследование. Мне и по вашим самоописаниям все сразу о вас понятно. Вот эта, например, описала не образ героини, а свою жадную корону. Хочет иметь много внимания, хочет быть лучшей, хочет быть сильной. И не ненавидит себя реальную за серость и слабость. Пока вы не начнете себя уважать и улучшать то, что есть, так и будете тухнуть под своей короной. Почему такие как автор несмотря на якобы живое воображение не обладают даже зачатками творчества, понятно?)

Раньше ещё как-то фантазировала на тему секса, но постепенно моя героиня сместилась в сторону асексуальности (фрустрация?).

Я вижу и понимаю, какой вред это может потенциально принести моей психике, если уже не принесло. Каждый день у меня как день сурка. Офис-дом. Покупаю кучу красивой одежды, но её даже некуда носить. Тоже самое с косметикой, украшениями и т.д.

(Красивую одежду и в офис можно носить, если это не стремные фриковатые тряпки. Скорее всего автор покупает не красивую одежду, а что-то оторванное от реальности и совершенно не совместимое с ней и ее реальной жизнью)

Несколько раз пыталась “оторвать пластырь” и начать хотя бы со знакомств в Тиндере. Оказалось плохой идеей, потому что я либо пытаюсь вести себя как моя героиня — пишу первая, предлагаю какие-то авантюры типа поездки в другой город на авто и т.д. но наверное я настолько ужасна в этом, что даже через сообщения видно всю фальшь, мужчины отвечают односложно и активизируются только вечером пятницы, видимо для поиска компании на выходные.

(Здесь она опять врет. У нее нет никакого авто, никаких конкретных авантюр мужчинам она не предлагает. И мужчины не активизируются с ней. Может быть кто-то пригласил в бар в пятницу вечером однажды, она постеснялась пойти, вот и вся активность. Друзья, откуда понятно, что автор не может без выдумок рассказать про свой реальный опыт?)

Если веду себя естественно — 95% переписок заканчиваются в первый же день, остальные выживают чуть дольше, но тоже заканчивается тухляком. В моей стране особых ограничений из-за ковида нет, поэтому если мужчины после пары дней не зовут встретиться IRL — я просто перестаю писать.

(Мужчины имеют привычку работать, а не встречаться сразу с каждой, кто написал им в тиндере. Автора бомбит от того, что в реальности она не похожа на звезду)

Последний гвоздь в крышку гроба забила подруга, рассказав как пыталась свести одну свою знакомую с другом своего мужа. Друг — программист, спортсмен (конный спорт и велосипед), всегда смешно шутит в компании, начитанный и т.д. Знакомая подруги — разведённая, с ребенком от мужчины другой расы, перебивается случайными заработками (это со слов моей подруги всё, Ищейка, пожалуй, единственный баг, которого у меня нет. Даже если в соцсетях с кем-то знакомилась, смотрела максимум 1-2 фото, не выискивала никакую информацию на странице). И она, по сути, лучше меня, раз подруга решила познакомить хорошего мужчину с ней, а не со мной.

(Автор гордится отсутствием Ищейки, но в ее случае это безразличие к другим людям, лень собирать информацию, но все сказанное подругой сразу же скомпоновала в досье, даже с пометкой о расах. Так что Ищейка есть. А вот подруги скорее всего нет, это просто знакомая, которая рассказала про свою подругу)

Я пыталась инфантильно оправдываться сама перед собой, мол, это всё депрессия, не твоя вина совсем. Конечно же никакой депрессии у меня не оказалось, только собственная лень, из-за которой я живу в фантазийном мире у себя в голове и ничего не делаю в жизни.

Очень хочу перестать жить чужую жизнь и начать жить свою, но совершенно не понимаю, с чего начать. Казалось бы, просто перестань про это думать и всё, но не выходит. Каждый день обещаю себе что вот завтра начинаю жить нормально. После работы схожу в парк или в кофейню, найду подработку или займусь волонтёрством. И каждый новый день продолжение предыдущего: работа, дом, фильмы/сериалы, сон.

(Не с кофейни надо начинать, а с занятий имиджем. Автор вроде прочитала про девушку-с-книжкой, но ничего не поняла. Это рапаны, у которых дыра в имидже, потеряна связь Я и Персоны, нет образа себя, нет уважения к своему облику. И начинать в данном случае нужно с физкультуры. Три раза в неделю силовые тренировки или плавание или йога, в остальные дни легкое кардио вроде ходьбы. Физкультура ежедневная восстанавливает связь со своим телом. Смотреть на себя в зеркало по десять минут в день в общей сложности, подбирать одежду для себя, а не для героини кино. Перестать считать себя обычной, осознать, что до обычной надо еще дорасти, обычные не прячутся от людей, а живут нормальной жизнью)

Спасибо вам заранее за разбор, если опубликуете!