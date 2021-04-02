 

Экс-адвокат историка Соколова стал участником процесса об убийстве жены главного нефролога Петербурга

02.04.2021, 20:24, Новости дня
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Бывший адвокат историка Соколова, осужденного за убийство аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко, Александр Почуев будет представлять интересы потерпевших в суде по делу главного внештатного специалиста-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве и расчленении супруги.

«Я адвокат (потерпевших) Геннадия Александровича Кононова – отца Ирины Геннадьевны Земченковой – и ее детей. Потерпевшая сторона призывает всех к объективности, соблюдению презумпции невиновности и исключению версии оговора и фабрикации дела», – передает слова Почуева РИА «Новости».

Адвокат отметил, что когда «что-то случается с родственником, первые подозреваемые – это супруг и члены семьи». «Но расследование длилось более 10 лет, и всё это время версия причастности супруга Ирины Земченковой к ее исчезновению перепроверялась десятки раз и не находила подтверждения. Это полная неожиданность и трагедия для семьи», – добавил он.

В пятницу Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве и расчленении супруги.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.

Более года назад Петроградский районный удовлетворил иск главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова о признании его жены умершей.

В декабре 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину пришел отец женщины, он сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью, ее тело не было найдено.Сообщается, что нефролога задержали и допросили при помощи полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве.



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