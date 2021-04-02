Названы сроки ОКР по межконтинентальной ракете «Кедр»

Опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Кедр» планируется начать в ближайшие несколько лет, сообщил источник в промышленном комплексе.

«Научно-исследовательская работа (НИР) по «Кедру» профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023–2024 годах», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что «Кедр» должен заменить находящиеся на вооружении РВСН «Ярсы» на рубеже 2030 года, новые ракеты будут как мобильными, так и шахтными, сказал источник.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что предприятия ОПК приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр».