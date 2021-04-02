 

На Капитолий в США совершено нападение, трое ранены

02.04.2021, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Вашингтоне неизвестный протаранил автомобиль на контрольно-пропускном пункте в Капитолий, сообщила американская полиция.

В результате нападения ранения получили два офицера, передает РИА «Новости».

Между тем сотрудник конгресса сообщил в соцсетях, что Капитолий заблокирован из-за внешней угрозы безопасности.

«Всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии», – отметил он.

Также СМИ сообщили, что автомобиль врезался в ограждение, двух человек унесли на носилках.

Позднее полиция сообщила, что пострадали трое человек, подозреваемый задержан, уточняет ТАСС.

Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Cumhuriyet – ситуация в Айя-Софии возмущает турецких историков

07.08 / В Украине вступил в силу закон о сборе за вылет пассажиров

24.01 / На следующей неделе ПАСЕ проведет зимнее пленарное заседание

26.01 / В РФ провели более 100 млн тестов на коронавирус

01.12 / В Белоруссии поддержали создание в ШОС самостоятельной финансовой структуры

20.07 / В Затоке горели две базы отдыха

17.08 / Лукашенко заявил, что «других выборов не будет»

16.12 / Компания TSMC отменила скидки для самых крупных своих клиентов

11.03 / Экономика: РФ обещают непредвиденные сверхдоходы

15.01 / Huawei установит операционную систему HarmonyOS на 300 миллионов устройств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)