На Капитолий в США совершено нападение, трое ранены

В Вашингтоне неизвестный протаранил автомобиль на контрольно-пропускном пункте в Капитолий, сообщила американская полиция.

В результате нападения ранения получили два офицера, передает РИА «Новости».

Между тем сотрудник конгресса сообщил в соцсетях, что Капитолий заблокирован из-за внешней угрозы безопасности.

«Всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии», – отметил он.

Также СМИ сообщили, что автомобиль врезался в ограждение, двух человек унесли на носилках.

Позднее полиция сообщила, что пострадали трое человек, подозреваемый задержан, уточняет ТАСС.

Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.