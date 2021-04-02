От грейпфрутового карпаччо до лапши в куркумой: 3 рецепта блюд для женского здоровья

Шалфей и розмарин снимают спазмы. Куркума помогает регулировать менструацию. Тысячелистник незаменим при сильных кровотечениях. То, что мы едим, влияет на все процессы в нашем организме. И на менструальный цикл тоже. Мы можем облегчить неприятные симптомы. Достаточно отказаться от определенных продуктов и заменить их теми, что окажут благотворное влияние на организм. На заметку – полезные и несложные в реализации рецепты из книги издательства МИФ “В гармонии с циклом”.

Чай из шалфея и розмарина с имбирем

Шалфей и розмарин — известные спазмолитики, поэтому отлично подойдут в борьбе с менструальными болями. Имбирь содержит большое количество витаминов и железа, обладает антибактериальными свойствами, снимает тошноту и головную боль. В холодное время года мед и имбирь укрепляют иммунную систему.

Для 4 бокалов понадобятся:

5 веточек шалфея

2 веточки розмарина

8–10 тонких ломтиков свежего имбиря

1 кружок необработанного лимона

По желанию 1 чайная ложка меда

Способ приготовления:

Стебли шалфея и розмарина связать в пучок. Вскипятить один литр воды и перелить в заварочный чайник. Пучок трав вставить в чайник стеблями вверх и дать настояться 10 минут. Добавить в чай имбирь и лимон и дать еще немного настояться. Добавить по вкусу мед и подавать в горячем виде.

Лапша с куркумой с соусом песто из тысячелистника и лимона

Куркума помогает не только регулировать менструацию, но и снимать ее неприятные проявления. Тысячелистник — мощная трава: незаменим при сильных кровотечениях, снимает головную боль, оказывает противосудорожный эффект и регулирует цикл.

Для 4 порций понадобятся:

Для лапши:

300 г полбяной муки

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка куркумы

125 мл воды

1 столовая ложка оливкового масла

Для соуса песто:

3 горсти свежих нежных листьев тысячелистника плюс несколько листочков и цветков для украшения

1 необработанный лимон

2 зубчика чеснока

80 мл оливкового масла

80 г кедровых орешков

Несколько орешков для украшения

Соль

Перец из мельницы

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для лапши смешать в миске (или на большой доске) и замесить гладкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавить немного муки, если же получается слишком сухим, влить немного воды. Накрыть тесто и оставить при комнатной температуре на 30 минут.

2. Для соуса песто положить листья тысячелистника в чашу миксера. Натереть цедру половины лимона, выжать сок из целого лимона. Очистить чеснок и вместе с цедрой, соком, оливковым маслом и кедровыми орешками взбить в соус. Приправить солью и перцем.

3. Тесто еще раз тщательно промесить и сделать при помощи машинки лапшу. Если машинки нет, тесто раскатать очень тонким слоем и нарезать полосками шириной 0,5 см.

4. Лапшу положить в кипящую подсоленную воду и варить не более 3–4 минут. Слить воду.

5. Кедровые орешки обжарить до золотистого цвета на сковороде на среднем огне.

6. Перемешать лапшу с нужным количеством соуса песто, приправить солью и перцем. Разложить лапшу по тарелкам и посыпать орешками и листьями и цветками тысячелистника.

Совет:

Дополнительно побрызгать лапшу маслом из тысячелистника: для этого смешать растительное масло с мелко порубленными листочками. Получилось слишком много лапши? Ее можно развесить, просушить, а затем хранить в сухом прохладном месте.

Грейпфрутовый карпаччо с соусом из фенхеля и фисташек

Это блюдо помогает бороться с проявлениями ПМС. Смягчает боли в груди и отечность. Способствует снижению жара в области молочных желез, а также воспалений в лимфатических узлах. Сокращает выработку эстрогена, уменьшая количество акне. Содержит большое количество балластных веществ, витаминов A, B, C, калия, кальция и магния.

Для 4 порций понадобятся:

2 небольших клубня фенхеля вместе с листьями

2 головки лука-шалота

4 столовые ложки оливкового масла

4 столовые ложки лимонного сока

Соль

Перец из мельницы

2 крупных грейпфрута

1 горсть несоленых фисташек

Способ приготовления:

1. Фенхель разрезать пополам, нашинковать на тонкие полоски, а затем порезать мелкими кубиками. Листья отложить для украшения. Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Смешать фенхель и лук, приправить оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем.

2. Очистить грейпфрут тонким ножом, удалить белые прожилки, мякоть нарезать тонкими кружочками. Кружочки выложить на тарелку, сверху разложить фенхель в маринаде. Посыпать фисташками (целыми или рублеными) и украсить зеленью фенхеля.

По материалам книги “В гармонии с циклом”