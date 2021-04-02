Мнение: “Мое нацистское прошлое”

"Мое нацистское прошлое"

Германский госканал ZDF открывает ящик Пандоры. Накануне телевизионщики запустили акцию под хештегом #MeinNaziHintergrund («Моё нацистское прошлое»), призывая молодых немцев не стесняться рассказывать о своих дедах и бабушках, служивших в НСДАП.

Телеканал ZDF, за трансляцию которого немцы платят обязательный налог, инициировал сомнительную акцию. В своём аккаунте в «Инстаграме» телекомпания написала:

«Что делал твой дед в нацистское время? В настоящее время многие молодые люди в Сети критически относятся к своей семейной истории. Под хештегом „Моё нацистское прошлое“ речь пойдёт о роли ваших бабушек и дедушек в нацистский период. Когда дело доходит до периода национал-социализма, в семьях чаще рассказываются истории жертв и помощников. Редко говорят о преступниках. Текущие дебаты должны изменить это».

По данным ZDF, в настоящее время в Германии порядка 34% современных немцев имели в близком родстве нацистских преступников. Уже пошли отклики. Так, некая Алиса Кёппен, 1987 года рождения, рассказала о своём дедушке, «погибшем в 1943 году в России», что он был «активным членом партии и определённо блокляйтером НСДАП» (центральная фигура низовой нацистской партийной организации. — EADaily). Другой немец, Мориц Пфайффер, 1982 года рождения, сообщил, что его дед был офицером вермахта, воевал во время Второй мировой войны и был активным членом молодёжных организаций национал-социалистов.

«После бесед с дедом и последующих исследований ему стало ясно, что тот всегда старался рассматривать свою роль в войне с точки зрения релятивизма (то есть с точки зрения принципа, согласно которому не существует абсолютного добра и зла. — EADaily)», — пишет ZDF.

Наконец, некий Йоханнес Гаеверт (1998 г. р.) обвиняет своего деда в том, что он не был членом нацистской партии, но и не сопротивлялся «этой идеологии». «При этом он в любом случае был частью нацистской Германии», — считает внук.

«Возвыситься до морального судьи над предыдущими поколениями всегда было правом поздно рождённых. Но вряд ли в какой-либо другой стране это право так быстро превращается в самооправдание, как в Германии», — резюмирует публицист портала Jungefreiheit.de Феликс Крауткремер.

https://eadaily.com/ru/news/2021/03/31/yashchik-pandory-otkryt-goskanal-frg-zapustil-akciyu-moyo-nacistskoe-proshloe – цинк

Как тут не вспомнить бородатый анекдот:

Учительница осенью 1945-го года спрашивает детей:

– Дети кто и как из вас помогал фронту? Настя:

– Я высылала на фронт кисеты с табаком. Маша:

– Я помогала маме делать перевязки. Учительница:

– Молодцы! Вовочка:

– А я подносил солдатам снаряды!

– Вовочка, да ты же настоящий герой! Тебя поблагодарили?

– Да, мне сказали "Зер гут, Вольдемар!"

Если серьезно, то путь многих немцев в нацизм и причины добровольного погружения в него, достаточно неплохо расписан в литературе посвященной поздним годам Веймарской Республики и первым годам Третьего Рейха.

Из работа на эту тему могу рекомендовать "Путь НСДАП" Конрада Гейдена, а также "Мобилизованную нацию" Николаса Старгардта (не так давно прочитал). В них хорошо показана реальная поддержка нацистского режима простыми немцами начиная с 1933 года и вплоть до "Тотальной войны Геббельса".

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