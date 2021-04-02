Десятки украинских таможенников отстранены от работы – Зеленский

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранили от работы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил 2 апреля в видеообращении, опубликованном в Facebook.

“Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования”, – казал он.

Сегодня на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против топ-10 украинских контрабандистов. Зеленский заявил, что от контрабанды госбюджет Украины недополучил 300 млрд грн, из них 100 млрд грн – в результате неэффективной работы таможни.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2785607931689565/

В Украине в течение 2020 года несколько раз меняли и.о. главы Гостаможенной службы, постоянного руководителя не было с апреля, когда уволили Максима Нефьодова, до ноября, когда генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина назначили главой ведомства.

Рябикин в декабре 2020-го сказал, что сделать украинскую таможню идеальной не получится “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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