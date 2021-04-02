Ученые узнали подробности загадочной гибели египтянки, жившей 2600 лет назад

Ученые узнали подробности загадочной гибели Такабути – египтянки, жившей 2600 лет назад. Молодая жительница умерла от рук маньяка, напавшего на нее с топором.

Древняя тайна убийства египетской женщины легла в основу новой книги под названием “Жизнь и времена Такабути в Древнем Египте” , авторами которой стали исследователи из Северной Ирландии и Великобритании. Её мумия выставлена в Белфасте, в Ольстерском музее.

Специалисты, представляющие Манчестерский университет вместе с коллегами из Королевского университета Белфаста, выяснили, что Такабути умерла от полученного удара сзади. Согласно проведенному исследованию, в рамках которого исследователи провели анализ тела жертвы с использованием рентгеновских лучей, компьютерной томографии, ДНК-анализа и радиоуглеродного датирования, нападавший мог быть одним из людей Такабути или солдатом из Ассирии.

Впервые хорошо сохранившуюся мумию Такабути развернули в 1835 году и выставили, как экспонат в музее Общества естественной истории Белфаста. По мнению египтологов, мумия принадлежит женщине из высшего общества, жившей в Фивах, на территории современного Луксора. Изначально эксперты выдвинули гипотезу: 20-летняя Такабути скончалась из-за множества колотых ран. Сейчас данные позволили предположить, что причиной смерти древней египтянки стал удар сзади острым полукруглым краем, который имел длину около 7-7,5 см. После получения сокрушительного удара в область ребер молодая девушка умерла довольно быстро, считают ученые.

Розали Дэвид, представляющий Центр биомедицинской египтологии при Манчестерском университете, отметил, что насильственная смерть Такабути принесла ей не много страданий. Многие жители Древнего Египта часто умирали в среднем возрасте, поэтому трагедия Такабути в столь молодом возрасте не является чем-то удивительным, сказал профессор.

Волосы девушки были аккуратно подстрижены и уложены перед процессом мумификации, что указывает на то, что Такабути очень любили при жизни и заботились о ней. На гробу жертвы был указан её титул. Она была замужем и проживала в большом доме, а отец Такабути, предположительно, мог быть жрецом бога Солнца – Амона.

Источник: www.express.co.uk