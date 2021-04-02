“Неадекватный”: эксперт оценил вождение Эдварда Била

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России и вице-председатель организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов оценил стиль вождения блогера Эдварда Била в тот день, когда он попал в ДТП на Садовом кольце в Москве, передает Пятый канал. Жуткая авария произошла утром 1 апреля, когда Audi, за рулем которой сидел пранкер, вылетела на встречную полосу.

“Неадекватный стиль вождения”, – резюмировал эксперт резкие перестроения из полосы в полосу автомобиля. Он указал, что автомобиль двигался по левой полосе, а затем стал резко перестраиваться, пробираясь все правее и правее, пока не оказался на встречке. Назвать такой стиль вождения нормальным язык не поворачивается.

При этом записи с камер наружного наблюдения, добавил специалист, наглядно демонстрируют, что перед выездом на встречную полосу никто синюю Audi не подрезал. Мифического “настоящего виновника ДТП”, о котором говорили в окружении блогера в первые часы после аварии, судя по всему, не существовало.