Появились подробности первого разговора Байдена с Зеленским

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02.04.2021, 20:06, Разное
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 2 апреля впервые поговорили по телефону. Лидеры обсудили информацию о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной, пишет Politico.

Разговор коллег длился чуть более получаса. Американский президент подтвердил свою поддержку Украине. Он сказал, что душой и сердцем верит в Украину. Также Байден заявил, что готов поддержать украинский суверенитет “перед лицом российской агрессии” в Донбассе и Крыму.

В свою очередь украинский президент пообещал Джо Байдену, что реформирует Украину и придет к миру в Донбассе.

Напомним, ранее по телефону поговорили министры обороны Украины и США. Темой беседы также стала ситуация в Донбассе. Ранее украинский президент назвал действия России “игрой мускулов”, а новость о якобы стягивании российских войск возле границ с Украиной очередной провокацией. В Москве подчеркнули, что Киеву не о чем беспокоиться. Россия укрепляет свои границы, и передвижения военных внутри страны никого не должны беспокоить.

Ранее “Дни.ру” писали, что Джо Байден снова чуть не упал на трапе самолета. Инцидент сняли на видео. На кадрах видно, как американский президент идет по ступенькам, спотыкается и еле стоит на ногах.



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