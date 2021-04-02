Мнение: Война клоуна

Что-то все настойчивее делаются слухи о том, что Украина готовит весеннее наступление на Донбассе. Просто поразительно! Неужели Зеленский все-таки решится затеять “маленькую победоносную войну”?! В принципе, понятно – рейтинги падают, нужен патриотический подъем и хоть какой-то успех… Но затевать очередную бойню?!

Я, в принципе, заподозрил неладное еще во время азербайджано-армянской войны за Карабах – уж больно восторженно все это комментировал украинский “вийсковой оглядач” Арестович. Прямо из штанов выпрыгивал! И не скрывал, что видит в этом прямую ассоциацию с Донбассом. Одним могучим ударом, при поддержке тех же турецких беспилотников… А Арестовича ведь как раз перед этим взяли советником в украинскую администрацию президента.

В принципе, как я уже не раз писал, “горячая” война между РФ и Украиной – это вообще предел мечтаний для тех, кто считает важным “сдерживание России” (причем неважно, кто там будет во главе – Путин ли, Навальный ли, с этой точки зрения совершенно все равно). Ненависть лучше всего подкрепляется кровью, а если крови нет, то она быстро выдыхается. А так – столкнул меж собой “в кровавой битве” два “братских народа” – и всё, можно расслабиться, эти так и будут биться друг с другом до опупения, десятилетиями, с угрюмой славянской тупостью и стойкостью. Вон, “лесных братьев” по Западенщине аж до 70-х годов отлавливали (и, как показала практика, всех так и не отловили).

Уже понятно, что Зеленский – пустое место, и от него можно ожидать вообще чего угодно. Но все-таки вопиющая глупость такого мероприятия, как война, как-то уж слишком бросается в глаза. Непонятно главное – ради чего Украине насильно присоединять к себе Донбасс? Ежу ведь уже понятно, что Донбасс Украине нелоялен и никогда не будет лоялен. Зачем украинцам Донбасс – чтобы там всех концлагерями переучивать на ридну мову?

Все-таки, мне кажется, у захватчиков должно быть какое-то чувство превосходства над теми, кого они собираются завоевывать. Те же немцы при Гитлере – ну, все-таки у них была заслуженная слава одного из самых мастеровитых и талантливых в инженерном отношении народов Европы, да и не только в инженерном – куча мыслителей, философов, даже, как писал Галковский – “симфонический оркестр – это оркестр немецких народных инструментов”… Шли завоевывать “унтерменшей” – хоть как-то понятно.

А Украина-то что? Захватит Донбасс, чтобы научить тамошних жителей подсолнечник выращивать – главный предмет сегодняшнего украинского экспорта? Нищету плодить – в буквальном смысле слова? Какие есть МОРАЛЬНЫЕ основания у украинцев навязывать себя кому бы то ни было – что у них лучше, чем у соседей? Неизвестно.

Ну и в принципе – это будет величайшая насмешка над демократией и демократическим выбором украинского народа, если они два года назад специально проголосовали за безобидного и жовиального клоуна, чтобы он уж точно гарантировал им мир – а клоун на середине срока развязал бы им очередную кровавую войну. Дичь какая-то.

Очень надеюсь, что хоть какие-то тормоза все ж найдутся. Внутренние тормоза – на внешние-то никакой надежды нет. Повторюсь – новая война очень выгодна для Европы из “стратегических” соображений, имея в виду принцип “разделяй и властвуй”.

UPD. Характерно, что ответ на вопрос, зачем Донбассу Украина (как раньше на аналогичный – зачем Украина Крыму) – никто даже не пытается дать.