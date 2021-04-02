 

Мнение: Криль

02.04.2021, 19:32, Разное
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Смертность в России в феврале на 20,6% превысила показатель прошлого года. При этом рождаемость в РФ в феврале снизилась на 5,8% по сравнению с показателем 2020 года, сообщают в Росстате.

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что в ближайшие несколько лет в России будет тенденция к снижению численности населения, главной задачей властей будет переломить ее и обеспечить рост населения РФ к 2030 году.

Перед нами итог целенаправленного истребления людей в 20 году под видом карантинных мероприятий. Аргумент «если бы не карантин, от ковида умерло бы больше, чем благодаря карантину» при таких чудовищных показателях смертности не выдерживает никакой критики. Да и не является никаким аргументом — это, скорее, из области пропаганды, причем боевой пропаганды, применяемой исключительно к врагу. Что неудивительно — фашистский режим открыто стал рассматривать народ России в качестве смертельного врага, по отношению к которому допустимо всё.

Инструментом истребления стало разрушенное путинскими майскими указами здравоохранение. Из него был изъят ресурс устойчивости, а потому карантин по ковиду стал приговором для всех остальных категорий больных, которые были принудительно лишены помощи.

Дополнительным бонусом геноцида стал подрыв здоровья огромного числа людей, попавших под карантинные ограничения. Стресс, запрет на перемещения, масочный режим — весь набор мер, каждая из которых оказывала негативное влияние на иммунитет человека, а складываясь вместе, превращались в душегубку. Голикова предупреждает о тенденции к снижению численности населения с полным пониманием последствий геноцида — у людей ввиду всех мероприятий последнего года неизбежно должны усугубиться и обостриться хронические заболевания, а здоровые люди были превращены в больных. Немудрено, что это становится причиной снижения численности — а говоря прямо, дополнительной смертности.

Происходящее не может вызывать ни малейшего удивления — в новый мировой порядок, который строится у нас на глазах, смогут войти далеко не все. Поэтому их истребляют на подходах, чтобы не возиться с ними потом. И российский режим вполне успешно встроился в мировой тренд, и по крайней мере здесь входит в число лидеров по уничтожению своего населения. Впрочем, «свое» – это только по названию. Мы для них своими никогда не были и не будем. Мы для них — просто пищевой субстрат. Криль.

Источник: Эль Мюрид



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