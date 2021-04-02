Голикова: Ситуация с COVID в РФ имеет тенденцию к стабилизации, но возможен некоторый рост

С учетом того, что COVID также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают коронавирусом, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».

«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. Но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний. С учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», – сказано в заявлении вице-премьера, опубликованном на сайте правительства России.

Вице-премьер отметила, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.

Ранее в Роспотребнадзоре предположили, что пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год. Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал август возможным сроком окончания эпидемии коронавируса в России.