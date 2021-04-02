Член СПЧ рассказал о поведении Навального в колонии

Блогер Алексей Навальный во время визита к нему члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского отказался от общения с ним, а представителя администрации ИК демонстративно игнорировал.

«Я зашел в помещение отряда, где находится сам Навальный. Правда, разговаривать Навальный со мной отказался. Чтобы вы понимали, это правило распорядка: когда в помещение отряда заходит представитель администрации, отряд строится. Мы, естественно, передвигались в сопровождении руководства колонии и ФСИН. Вот представьте себе картину: мы входим в помещение, в помещении построен отряд – 20-25 человек, – все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу. И это Алексей Анатольевич Навальный, который демонстративно игнорировал все команды, которые подавались в отряде», – цитирует Вышинского РИА «Новости».

По словам члена СПЧ, принимая во внимание «огромное количество слухов и противоречивой информации» он хотел оценить условия содержания в колонии Навального. «Я пытался выяснить у него, какие у него есть претензии и жалобы, но, повторюсь, получал ответ в грубой форме, что меня он не знает, на мое предложение представиться сказал, что кто я такой, его не интересует», – объяснил Вышинский.

Единственная, с кем пожелал общаться блогер, была член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина, сообщил представитель СПЧ. При этом он отметил, что и с ней Навальный вел себя грубо, разговаривая с Бутиной «в хамском тоне».

Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат блогера Ольга Михайлова после посещения его в колонии сообщила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем, во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.