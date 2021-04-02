Адвокат оценил перспективы иска к Росгвардии от родственников стрелка из Мытищ

Попытка подать в суд на сотрудников Росгвардии, которые обезвредили преступника, как это думают сделать родственники мытищинского стрелка, является абсурдной и не имеет совершенно никакой юридической перспективы, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.

Родственники пенсионера из подмосковных Мытищ, дом которого 30 марта штурмовали силовики, заявили, что в ходе операции спецназовцы поломали домашнюю мебель и испортили ряд вещей. Они намерены обратиться в суд с иском о возмещении ущерба к Росгвардии.

«Я полагаю, что попытка подать в суд на сотрудников Росгвардии и иных силовых структур, которые обезвредили преступника – это совершенно что-то новое в юриспруденции, и, безусловно, абсурдная затея. По-моему, для всех очевидно, что стрелок угрожал не только сотрудникам правоохранительных органов, но и соседям, вплоть до того, что даже взял в заложники собственных внуков, правда потом одумался и отпустил их», – говорит Горгадзе.

По мнению адвоката, безукоризненно проведенная операция силовыми структурами заслуживает награды, но никак не попыток взыскать с них какой-то ущерб. Также он полагает, что у этой идеи нет никакой юридической перспективы, а сами родственники руководствуются «желанием пропиариться».

«Не помню ни одного случая, чтобы кто-то подавал бы иск к Росгвардии, но я помню, как адвокат Игорь Трунов длительное время судился с Российской Федерацией после истории с захватом террористами театрального центра, где шел мюзикл «Норд-Ост». Тогда, к сожалению, не обошлось без жертв среди гражданского населения. Но к положительным результатам это так и не привело», – рассказывает собеседник.

Адвокат Игорь Трунов представлял интересы 86 потерпевших по делу о теракте, произошедшему в 2002 году на Дубровке, требовавших от столичного правительства компенсации ущерба. Тверской суд Москвы признал претензии лишь 41 истца, присудив им единовременные выплаты.