Юлия Высоцкая об отношениях и венчании с Андреем Кончаловским, сыне Петре и любви

47-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой в ее шоу “Скажи Гордеевой”, которое вышло сегодня на YouTube-канале Meduza Originals. Жена 83-летнего Андрея Кончаловского и мать двоих детей впервые рассказала о венчании с известным режиссером, которое состоялось в январе 2019 года, и поделилась деталями их семейной жизни. Также она впервые за долгое время рассказала о 17-летнем сыне Петре, при этом снова оставив за рамками табуированную для нее тему – здоровье 21-летней дочери Марии. Полтора года назад об ее состоянии редкий комментарий дал Андрей Кончаловский.

Мы собрали самые яркие цитаты Юлии о семье, кино, своих мечтах, эмоциях и жизни в целом.

О венчании с Андреем Кончаловским

Я никогда не забуду эти дни. Это было очень красиво. Это были одни из тех впечатлений в жизни, которые меня сделали чуть-чуть лучше. Прекрасно, что это случилось в Пскове, но это могло быть где угодно.

О сыне Петре

Петя — визионер. У него образное мышление, при этом математический склад ума. Мы оба как-то не очень занимались его воспитанием. Вот сейчас Петя сам занялся своим воспитанием, поэтому он проводит время с папой, у них такая своя мужская компания. Это их интимное время, пространство, я не знаю, о чем они разговаривают. Я считаю, что у каждого должно быть свое пространство. И если мне хотят рассказать, рассказывают.

О любви

Раньше я всегда отвечала фразой из “Оглянись во гневе” (пьеса Джона Осборна. — прим. ред.): “Любовь — это работа. Она требует нервов и сил”. Сейчас я по-прежнему считаю, что любовь — это работа. Но еще любовь — это нечто, что нельзя обозначить словами, в этом есть что-то инстинктивное. Вообще, мне кажется, что абсолютная любовь — это любовь к ребенку. И если я испытываю такое же чувство еще к кому-то, то это настоящая любовь. И я не люблю расставлять приоритеты: кого больше, кого меньше. В нормальном сердце места должно хватить на всех.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с сыном Петром на премьере фильма “Дорогие товарищи!” в Венеции, сентябрь 2020 года

О своей роли в фильме Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”

Я застала целый пласт очень порядочных людей, которые очень четко понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Люди не совершали ни мелких, ни больших подлостей. Сегодня я не знаю, как определить уровень порядочности. Настолько все сейчас размыто, так много разговоров и так мало дел. Сейчас все говорят все, и уже непонятно, провокация это или человек выражает свою точку зрения. Мне повезло, я знала и знаю людей, у которых есть неразмытость.

О трагедии в Новочеркасске

Я, как и все, не знала о трагедии до 1990-х годов, никто из моих родственников не пострадал в той трагедии. Ни в моей семье, ни в семьях моих знакомых об этом не говорили, люди очень боялись.

Напомним, Юлия родилась в городе, где в 1962 году произошел расстрел мирной демонстрации рабочих местного завода и других горожан в ответ на резкий рост цен. Эти события и то, что последовало после них, легли в основу фильма “Дорогие товарищи!”, где Юлия сыграла главную роль.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая на съемках фильма “Дорогие товарищи!”

О деньгах

Любая самореализация, если она находится в публичном пространстве, должна приносить доход. Я себя нормально чувствую. Я не знаю, что значит богатый, но я финансово независима. Деньги — это то, что обеспечивает свободу внешнюю. И с внешней точки зрения это облегчает жизнь. Счастливыми деньги не сделали ни одного человека.

О силе воли

У меня нет никаких проблем с силой воли и никогда не было. Я ее не воспитывала. Если я решаю, что я что-то делаю или не делаю, то все, так и бывает. Изменить мое решение, например, не есть может только мой муж. Он может сказать: “Давай выпьем шампанского!”. И я не променяю момент кайфа, момент влюбленности, момент радости я не упущу, потому что он очень краткосрочен. А мое “я сделаю, что решила” со мной всегда.

Екатерина Гордеева и Юлия Высоцкая

Об эмоциях

Я хорошо умею контролировать свои эмоции и держать себя в руках. Ничего вы мне такого не скажете, чтобы я заплакала. Если вы меня захотите расстроить и скажете что-то такое, что меня ранит, я просто встану и уйду.

О мечтах

Мечта — это в безмятежном состоянии представлять себе что-то: ах, вот если бы это случилось, как бы мне было хорошо. Но я вообще не люблю сослагательное наклонение. Мне кажется, это накручивание себя и предвкушение: оно обкрадывает само событие. Конечно, в юности мечтала и все мечтают в юности. Короче, с мечтами я покончила.

О страхах

Я боюсь заболеть, я не хочу, чтобы мне было больно, не хочу немощи.

Екатерина Гордеева

Об отличиях между мужчиной и женщиной

Интерес мужчины всегда во всех сферах лежит вовне, а интерес женщины — внутри. Ну, мы разные животные, мы даже не подвиды разные — мы виды разные.

О женщине в качестве президента России

А какая разница? Я вообще этой гендерной разницы не вижу. Вам кажется, что женщина сделает нашу страну прекрасней? Ну, возможности у всех должны быть равные, ради бога. Я не феминистка с той точки зрения, что нужно идти и за права бороться, но я абсолютно убеждена, что на сегодняшний день неактуальны разговоры, что вот это могут делать только женщины, а вот это — мужчины… Нет, есть физиологические предпосылки, например, женщина может спокойно с ребенком ночь сидеть, она не будет раздражаться, мужчина может сосредоточенно операцию делать. Это на уровне физиологии, отрицать это так же бессмысленно, как отрицать географию. Но при этом я не вижу разницы: мужчина-учитель или женщина-учитель, мужчина-артист или женщина-артистка, мужчина-президент или женщина-президент. Это интеллектуальный уровень. На интеллектуальном уровне мы все равны. Когда уходит физиология, мы все равны.