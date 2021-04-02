 

Мнение: Падение режима Врангеля. Как барон землю крестьянам вернул

02.04.2021, 19:24, Разное
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Клим Жуков и Реми Мейснер продолжают разбор режима Вранегля (первую часть смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/6607537.html), который недолгое время существовал в Крыму, пока его осенью 1920-го года не погнали большевики. В текущем выпуске, помимо прочего, сделан акцент на земельном вопросе и взаимоотношении белых с крестьянством. Как обычно, используются как советские, так и белогвардейские источники.

Собственно, во многом из-за описываемых в цикле событий (плюс истории с эвакуацией из Новороссийска), уже после разгромы белых в Крыму, Слащев в Турции полил дерьмом Врангеля и укатил в Советскую Россию учить красных командиров, ибо "белый порядок" в Крыму представлял собой трэш и угар даже в глазах более-менее адекватных белых, что нашло свое отражение в мемуарной литературе, а в советской культуре нашло свое отражение в "Беге" Булгакова.

Источник: Colonel Cassad



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