 

“Секси”, “Фантастические ножки”. Стоун в платье без белья снялась для обложки американского глянца

02.04.2021, 19:22, Новости дня
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63-летняя американская актриса Шэрон Стоун, которая на днях презентовала откровенную книгу о своей жизни, стала героиней американского журнала мод L’Officiel. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram 31 марта, опубликовав фото обложки со своим изображением.

На снимке актриса запечатлена на камне в обтягивающем терракотовом платье с глубокими проймами. Дизайн наряда исключает наличие бюстгальтера.

“Секси”, – отреагировали на публикацию поклонники актрисы.

“Фантастические ножки”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Аткриса также поделилась роликом, смонтированным по итогам фотосессии, во время которой она сменила несколько образов и локаций.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Стоун – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

В мемуарах The Beauty of Living Twice, которые актриса презентовала в конце марта, она в том числе рассказала, как ее обманом уговорили сняться без белья в знаменитой сцене из фильма “Основной инстинкт”, а также о домогательствах родного деда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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