Суд, отменивший решение о компенсации “Ощадбанка” от РФ, ссылался на “соглашение о присоединении Крыма”

Решение, вынесенное Апелляционным судом Парижа в пользу России по иску украинского “Ощадбанка” против РФ об убытках из-за аннексии Крыма, не является окончательными и не создает прецедента для других дел. Об этом 2 апреля написала “Европейская правда”, которая проанализировала решение французского суда.

Журналисты отметили, что текст решения суда вызвает удивление, он содержит некорректные положения и, по сути, не отрицает “вхождения” в РФ противоправно аннексированного полуострова.

“18 марта 2014 года Республика Крым была присоединена к Российской Федерации на условиях договора, заключенного в тот же день “О принятии Республики Крым в состав РФ и создании новых составных частей в пределах Российской Федерации”, – сказано в решении суда.

При этом суд не объяснил, то такое “Республика Крым” и какие факты предшествовали “заключению договора”, подчеркнули журналисты.

Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску на $1,3 млрд. “РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение “Ощадбанка”, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций”, – заявил минюст РФ.

31 марта “Ощадбанк” сообщил, что планирует немедленно обжаловать данное решение Апелляционного суда Парижа.

О претензиях в связи с незаконным пользованием инвестициями финучреждения в оккупированном Крыму “Ощадбанк” сообщил России еще в 2015 году и потребовал выплатить компенсацию, которая включает стоимость потери активов, бизнеса и проценты. В январе 2016 года украинский банк инициировал арбитражное разбирательство. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов “Ощадбанка” в Крыму и обязал ее возместить убытки на сумму $1,3 млрд. Тогда же в “Ощадбанке” говорили, что в случае невыполнения Россией решения Арбитражного суда сумма долга будет ежедневно увеличиваться примерно на $97 тыс.

В августе 2019 года министерство юстиции РФ оспорило решение Арбитражного суда в Париже. В октябре Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию.

—