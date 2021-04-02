 

SCMP – с помощью фотокамеры внук превратил свою китайскую бабушку в «икону стиля»

02.04.2021, 19:16, Новости дня
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В прошлом году Ли Цихан уволился с работы и вернулся в деревню, чтобы больше времени проводить со своей бабушкой, у которой он жил в детстве. Его увлечение фотографией переросло в фотопроект по созданию «модных обложек», где в качестве модели также выступает бабушка. Публикация этих оригинальных снимков в интернете уже привлекла более 200 тыс. подписчиков в соцсетях, пишет South China Morning Post.

Эта бабушка превращается в объективе своего внука в «икону стиля». За их фотосъёмками скрывается много любви. Этот 24-летний молодой человек отказался от жизни в городе и вернулся в деревню, чтобы проводить больше времени рядом со своей бабушкой.

Вместе они создают «обложки модных журналов». Надев соломенную шляпу, натягивая пару резиновых перчаток и держа в руках надувной круг для плавания, 68-летняя китаянка превращается в «модель с обложки».

В июле прошлого года Ли Цихан уволился с работы, и теперь он может больше времени проводить с бабушкой. До семилетнего возраста он жил вместе с ней в деревне. 

ЛИ ЦИХАН, фотограф: Cейчас для меня самое главное — быть с моей семьёй. Я не могу быть уверенным в том, что произойдёт в будущем. Но думаю, что это был правильный выбор вернуться обратно в деревню. Просто чтобы быть рядом с ними, вот и всё. Я могу провести два или три года рядом с моей бабушкой и наслаждаться жизнью. 

Ли начал заниматься фотографией, когда учился в колледже. Он запечатлевал повседневную жизнь своей семьи, а в январе начал проект с «журнальными обложками». Для каждой фотосессии требуется около часа. 

ЛИ ЦИХАН: Я обращаю внимание на свет и тени, а потом комбинирую это с учётом своих наблюдений. Во время съёмок нам очень весело. Я всё время стараюсь её смешить, чтобы она не была слишком скованной. Также я советую ей, какие лучше принять позы и какое сделать выражение лица. Иногда это нас так воодушевляет, что в процессе съёмок мы даже пускаемся в пляс. 

Кроме совместных фотосессий, Ли также наслаждается жизнью в деревне вместе со своей бабушкой. 

ЛИ ЦИХАН: Если твоё мышление всё время открыто для чего-то нового, то неважно, где ты живёшь. Жизнь в деревне делает меня ближе к природе. Мне нравится здесь атмосфера и более спокойный ритм жизни. Также мне действительно нравится сажать семена на рисовом поле, раньше я никогда этим не занимался. 

Ли начал публиковать фотографии в стиле журнальных обложек в социальных сетях, благодаря чему у них появилось уже более 200 тысяч подписчиков. Он надеется, что его фотографии вдохновят остальных проводить больше времени в кругу семьи. 

ЛИ ЦИХАН: Никогда не сомневайтесь и не сожалейте, если не делали того, что вам хотелось бы в молодости. Ведь мы всегда должны заниматься тем, что нам нравится, и любить дорогих нам людей, верно? Мы живём всего один раз. Продолжайте двигаться и делать всё, что вам хочется. 

Ли также планирует в будущем отправиться в путешествие вместе со своей бабушкой и запечатлеть эту поездку.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года. 



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