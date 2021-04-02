24 канал – Украина заняла третье место по количеству новых дел в ЕСПЧ

Согласно отчёту за 2020 год, опубликованному комитетом министров по выполнению решений Европейского суда по правам человека, Украина по количеству новых дел в ЕСПЧ занимает третье место. Как передаёт «Телеканал новин 24», первые две позиции занимают РФ и Турция, в пятёрку также входят Румыния и Венгрия.



Reuters

Комитет министров по выполнению решений Европейского суда по правам человека опубликовал отчёт за 2020 год. Как пишет «Телеканал новин 24», Украина по количеству новых дел занимает третье место вслед за Россией и Турцией.

Как говорится в отчёте, государства всей Европы продолжают продвижение в выполнении решений Европейского суда по правам человека, несмотря на пандемию коронавируса. В 2020 году комитет министров закрыл 983 дела по результатам шагов соответствующих государств-членов, относительно которых подавали дела.

Из этих 983 случаев 187 (19%) были ведущими делами с освещением новых структурных или системных проблем, а 796 (81%) повторялись.

Как отмечает канал, лидирует по количеству дел РФ — 218 производств. На втором месте — Турция с 84 делами, замыкает тройку Украина — 78 дел. В пятёрку попали также Румыния и Венгрия.

При этом количество новых дел, касающихся Украины, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось — в 2019 году было подано 111 таких дел.