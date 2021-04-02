Автор книги «Лечение обычным пельменем» возглавил Донецкий медицинский университет

Минздрав ДНР назначил ректором Донецкого медицинского университета им. Горького Якова Песикова, автора популярных книг по народной медицине.

Донецкий врач, кандидат медицинских наук и специалист по народной медицине Яков Песиков практикует уже 65 лет – с 1956 года. Он лечил много разных болезней, однако в последние шесть лет вынужден заниматься исключительно лечением алкоголизма. Сегодня он самый популярный специалист по алкозависимости в Донецкой народной республике. Одним из его пациентов был и глава ДНР Денис Пушилин, именно он рекомендовал Песикова на пост ректора ДМУ.

– Песиков у нас тут многих лечил из руководства, из командования. Кто выжил, все выздоровели. Моторола вот только не дожил, Захарченко тоже, а так все теперь пьют в меру. Лечение пельменем – это вещь! Мне сразу помогло, – сказал журналистам Пушилин.

Сам ректор Песиков не припомнит, чтобы лечил Пушилина пельменем: «Пельменем я его вроде не лечил. Вот фен и самогон применял, помню. С хорошим эффектом. У меня как раз тогда вышла книга «Лечение обычным феном», я активно внедрял этот метод».

Песиков планирует сделать ДМУ им. Горького международным центром лечения заболеваний обычными предметами, без применения «капиталистической фармы». Он уверен, что через год в Донецк поедут за опытом врачи из всех стран мира. Однако не всем это нравится. Контрразведка ДНР уже зафиксировала заказ на убийство ректора, размещённый одной из американских фармацевтических компаний.

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