Автор книги «Лечение обычным пельменем» возглавил Донецкий медицинский университет
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Минздрав ДНР назначил ректором Донецкого медицинского университета им. Горького Якова Песикова, автора популярных книг по народной медицине.
Донецкий врач, кандидат медицинских наук и специалист по народной медицине Яков Песиков практикует уже 65 лет – с 1956 года. Он лечил много разных болезней, однако в последние шесть лет вынужден заниматься исключительно лечением алкоголизма. Сегодня он самый популярный специалист по алкозависимости в Донецкой народной республике. Одним из его пациентов был и глава ДНР Денис Пушилин, именно он рекомендовал Песикова на пост ректора ДМУ.
– Песиков у нас тут многих лечил из руководства, из командования. Кто выжил, все выздоровели. Моторола вот только не дожил, Захарченко тоже, а так все теперь пьют в меру. Лечение пельменем – это вещь! Мне сразу помогло, – сказал журналистам Пушилин.
Сам ректор Песиков не припомнит, чтобы лечил Пушилина пельменем: «Пельменем я его вроде не лечил. Вот фен и самогон применял, помню. С хорошим эффектом. У меня как раз тогда вышла книга «Лечение обычным феном», я активно внедрял этот метод».
Песиков планирует сделать ДМУ им. Горького международным центром лечения заболеваний обычными предметами, без применения «капиталистической фармы». Он уверен, что через год в Донецк поедут за опытом врачи из всех стран мира. Однако не всем это нравится. Контрразведка ДНР уже зафиксировала заказ на убийство ректора, размещённый одной из американских фармацевтических компаний.
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