Рошаль призвал медиков подать заявку на конкурс “Лидеры России”

Дефицит кадров – одна из основных проблем российского здравоохранения: не хватает опытных и активных медиков управленцев, констатировал Рошаль.

По его словам, проведение конкурса “Лидеры России” доказало его необходимость. Он пригласил всех неравнодушных принять участие в проекте. Необходимо сделать отечественное здравоохранение одним из лучших в мире, подчеркнул Рошаль.

К медикам обратился и глава Минздрава Михаил Мурашко. “Очень важно стать лучшим в своей профессии. С другой стороны, это интеллектуальное развитие и формирование философского подхода к осмыслению своей специальности», – сказал министр.

В треке “Здравоохранение” могут участвовать руководители до 55 лет с высшим образованием в медицине или в сфере организации здравоохранения. Необходим опыт соответствующей работы – от двух лет.

Регистрация на четвертый сезон конкурса “Лидеры России” началась 31 марта. За пару дней поступило 18 518 заявок.

Конкурсантам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.

За три сезона на конкурс подано 660 тысяч заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Победителями стали 313 участников, большинство из них получили высокие посты.