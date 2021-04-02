Мнение: Вакцина и татары

Прививку от коронавируса в России прошли 5% населения (к слову, я тоже привился «Спутником» и заполучил антитела). Главной причиной низкого темпа вакцинации в стране 52% медиков назвали негативное отношение россиян к прививкам в целом. 46% опрошенных отметили недоверие граждан к существующим российским вакцинам. Еще 38% медиков убеждены, что проблема в дефиците препарата в регионах….

Между тем, президент Татарстана Рустам Минниханов на закрытии IХ всероссийского схода предпринимателей татарских сел с городостью заявил, что директора двух институтов, разработавших вакцины от коронавируса, — татары.

Дословно: "Руководители двух институтов, [разработавших вакцины] против коронавируса, — наши татарские парни. Это тоже показывает, какие дельные люди наши соплеменники. Ведь даже во всемирном масштабе вакцину не каждый может сделать. Поэтому мы ими гордимся" (отсюда)

На счет того, что гордимся, согласен. Но причем тут их национальность? Они создали вакцину не потому, что родились татарами. А потому что стали высококлассными профессионалы в своей сфере….

Так или не так?

Фотография отсюда

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