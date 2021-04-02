 

Нидерланды запретили использовать вакцину AstraZeneca для лиц моложе 60 лет

02.04.2021, 18:36, Новости дня
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Нидерланды прекратили использование вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, сообщили СМИ.

В Нидерландах вакцина от коронавируса AstraZeneca в ближайшем будущем будет использоваться только лицами в возрасте 60 лет и старше. Такое решение принял министр здравоохранения Хуго де Йонге после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL Nieuws.

Отмечается, что среди побочных эффектов применения вакцины в Нидерландах зафиксирован тяжелый тромбоз.

Ранее в Нидерландах из-за эмболии легких, возникшей после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca, умерла женщина. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.



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