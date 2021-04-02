Uber обязали выплатить более миллиона долларов слепой клиентке в США

Сервис заказа такси Uber обязан выплатить 1,1 млн долларов жительнице Сан-Франциско Лизе Ирвинг, которую водители отказывались везти 14 раз, сообщила юридическая фирма Peiffer Wolf, представляющая интересы женщины.

«Гиганту в сфере перевозок постановили выплатить более 1 млн долларов Лизе Ирвинг, слепой пассжирке Uber, которая подала иск о 14 различных случаях дискриминации со стороны водителей Uber. Адвокат госпожи Ирвинг считает, что это может быть самая крупная компенсация слепому пассажиру за неоднократные нарушения водителем «Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA)», – сказано на сайте Peiffer Wolf.

Уточняется, что водители отказывались везти женщину с собакой-поводырем, а сам сервис не мог предоставить ей надлежащего транспорта. Кроме того, водители Uber неоднократно оставляли женщину «в опасных местах в поздние часы и словесно оскорбляли ее. Попытка Uber избежать ответственности за дискриминационное поведение своих водителей была отклонена арбитражным судом, рассматривавшим это дело, отмечается в сообщении. В частности, компания пыталась оправдаться тем, что «Закон об американцах с ограниченными возможностями» на нее не распространяется, поскольку водители являются самозанятыми.

Ранее Uber проиграл суд в Великобритании о правах водителей: их признали полноценными работниками вместо самозанятых и обязали компанию выплачивать им минимальную зарплату, отпускные и другие выплаты.