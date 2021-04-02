«Мама, только не говори никому, спасателей до сих пор нет»

У свидетелей трагедии в Хибинах много вопросов к следствию.

За гибель 12-летней Насти Кузьминой после схода снежной лавины в Хибинах (Мурманская область) 22 марта сегодня привлечен к уголовной ответственности только один человек — преподаватель петербургского турклуба «Скиф» 48-летний Сергей Смирнов. С такими предварительными выводами следствия категорически не согласны родители детей, участвовавших в этом лыжном походе. По их мнению, Смирнов профессионально руководил операцией по спасению пострадавших в результате ЧП, и сделал все, что от него зависело. Однако слишком поздно на место происшествия прибыли спасатели МЧС и медики, успевшие лишь констатировать смерть девочки. К ним у всех участников событий масса вопросов и претензий, пока проигнорированных следствием.

Родители воспитанников «Скифа» сейчас готовят обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с требованиями освободить из-под стражи Смирнова и дать процессуальную оценку действиям МЧС. Сам обвиняемый не признает свою вину. Защита Смирнова также намерена обжаловать его арест.

— В Хибинах в марте, как на Невском проспекте, — говорят родители детей, занимающихся в «Скифе», выезжавшие сюда вместе с ними. — Это популярнейший горнолыжный курорт на Кольском полуострове. Поразительно, что именно здесь, где хорошо развита инфраструктура, нет проблем с ландшафтом и условиями, вообще не работает система спасения…

Воспитанники петербургского турклуба «Скиф» (существует более 15 лет) ежегодно в марте совершают походы в Хибины. В этом году турклуб отправил сюда восемь групп детей (от 10 до 15 лет). Заранее разработанные маршруты были согласованы и одобрены всеми инстанциями, включая МЧС. Погода благоприятствовала: в эти дни при небольшом минусе тут было солнечно и почти безветренно. МЧС Мурманской области в ежедневных сводках предупреждало о второй, умеренной, степени лавинной опасности в Хибинах (третью степень объявили только после гибели девочки).

19 марта две группы «скифовцев» (в первой — 13 детей, во второй — 17) приехали в Имандру. Остановились на базе, разбили лагерь и на следующий день выдвинулись в поход. Первой группой руководили Сергей Смирнов, Юрий Голованов и Наталья Калачева, второй — Юрий Кашин, Татьяна Савченко, Екатерина Мацкевич и Елизавета Сквозникова. Все взрослые — опытные походники, не единожды бывавшие в Хибинах.

22 марта юным туристам предстояло пройти около 15 км в районе горы Маннепакх. Группы двигались друг за другом с разницей в 15 минут на расстоянии примерно 50 метров. Лавина, по заверениям очевидцев, сошла около 17 часов.

— Все произошло у меня на глазах, — у участницы похода 12-летней Василисы Баклаевой и сейчас дрожит голос

голос.„

— За 5 секунд смыло снегом семерых детей. Четверых по торс завалило, одна девочка с головой ушла под снег, только шапка виднелась, но она сама выбралась.

Шестой ребенок был накрыт целиком, но мы его быстро нашли, через 30 минут. Последнего человека, Настю, искали три часа. Копали очень много и тяжело. У нас было всего четыре лавинные лопаты (по две положено на группу) и лыжи.

Как рассказывают шедшие во второй группе, сначала все застыли от страха, а потом рванули к месту схода лавины. Окрики старших: «стойте, не идите» не подействовали.

— Мы не могли оставаться на месте, когда наши друзья кричали: «Помогите, помогите», — объясняют дети.

Настю откопали на полутораметровой глубине, лежащую в неестественной позе, без сознания, с травмой головы. По словам Юрия Голованова, у девочки прощупывался нитевидный пульс.

— Я и Смирнов связались с центром кризисных ситуаций МЧС Мурманской области, — рассказывает Голованов. — Нам велели проводить реанимацию. Мы держали Настю на искусственной вентиляции легких дыханием рот в рот.

Другие педагоги отвели детей (и пострадавших, и спасавших их) на место планируемой стоянки лагеря. Поставили там шатер. Закрепили печку. Напилили дров. Развели огонь. Согрелись. «Мы сидели в шатре в обнимочку и плакали, утешая друг друга, — вспоминают дети. — Мы винили себя. Мы думали: если бы мы копали чуть побыстрее, возможно, мы бы быстрее Настю нашли, получше согрели…»

***

По рассказам участников похода, первой о сходе снежной массы в МЧС сказала педагог Татьяна Савченко. На часах было около 17.30. По данным Главного управления МЧС по Мурманской области, в оперативную диспетчерскую службу сигнал поступил ближе к 18 часам. Но это самое малое и безобидное расхождение официальной информации о происходящем в Хибинах с действительностью.

Фото: ТАСС

В 20.14 мурманское ГУ МЧС на своем сайте сообщило, что на месте ЧП работают 53 спасателя, в том числе кинологи и психологи, 18 единиц техники и 11 снегоходов. Стянуты профессионалы из Кировска, Мончегорска и Мурманска.

— Около 20 часов, ссылаясь на официальные источники, все телеканалы вещали об этом, — возмущается Анастасия Доморацкая, мама Василисы Баклаевой. — А позже мне позвонила Василиса, сказала, что она жива, все нормально, и добавила: «Мама, только не говори никому, спасателей до сих пор нет». Это было в 21.40!

— Самое большое потрясение вечера 22 марта заключалось в том, что СМИ нам рассказывали о невероятно огромном подразделении МЧС, о целой роте спасателей, которая работает на месте ЧП, о десятках единиц техники, а у нас при этом была эпизодическая связь с лагерем, и дети нам писали, что «никого нет, ничего не происходит», — говорит Михаил Пронин, отец 12-летнего Степана, пострадавшего при сходе лавины.

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— Всё с ног на голову перевернули! — негодует Василиса Баклаева. — Было так противно потом слышать: «Молодцы, герои — наши спасатели, вытащили всех детей». А мы сами. Сами спасли ребенка. Живым же достали.

И вообще почти всё сами себе устроили. А утром, когда я вышла из шатра за хворостом, чтобы снова костер развести, то услышала, как один из спасателей говорит: «В РФ весело умирать».

— Потом я просила прощения у детей за ту ночь, — признается Наталья Калачева. — Тогда я была для них злобным взрослым, который не давал долго сидеть у костра и гнал пилить, рубить, ставить шатер. Но они справились! В то время, когда МЧС врало родителям, что на месте работают спасатели, дети справлялись сами. Их научили. Научил тот самый Сергей Смирнов.

***

Значительно позже родители участников похода в Хибинах узнали, как на самом деле «стремилась» к месту происшествия долгожданная помощь.

Сначала звонок о заваленных снегом детях поступил в диспетчерскую службы спасения Мончегорска. Но Хибины — не их зона ответственности, а Арктического центра МЧС, и сигнал бедствия переадресовали туда. А центр распорядился спасать пострадавших в Хибинах силами мончегорских спасателей, поскольку его собственные сотрудники на тот момент в другом районе оказывали помощь туристке, повредившей ногу.

Мончегорцы снарядили четыре снегохода и добрались до Имандры, откуда дети отправились в поход. Но дальнейшего маршрута, по которому «скифовцы» ушли в горы, в распоряжении мончегорцев не было. Координаты GPS, полученные при тревожном звонке, позволили им определить лишь конечную точку. Двинувшись к ней наугад на снегоходах по непроторенной трассе, спасатели застряли.

До сих пор неизвестно, в какое время и по каким картам направились в Хибины мурманские и кировские эмчеэсовцы, и когда они добрались до цели, если добрались? В пресс-службе регионального ГУ МЧС на эти вопросы «Новой» не ответили. Начальник пресс-службы ведомства Алексей Баринов пояснил, что идет следствие, и вся информация теперь засекречена СК РФ.

Фото: РИА Новости

Ночью из Мурманска в Мончегорск вылетел вертолет регионального центра медицины катастроф. Как заявили «Новой» в центре, он подлетал к горе Маннепахк, но из-за болтанки не смог ни сесть, ни спустить врачей. И вернулся на базу.

В итоге медики добрались до места только к утру наземным путем. Около 7.30 они зафиксировали смерть Насти Кузьминой. Однако, по оценкам следствия, девочка умерла за 8–10 часов до прибытия врачей.

— Если бы эмчеэсники приехали раньше, они могли бы Настю быстрее откопать и реанимировать, — уверена Анастасия Доморацкая.

— Если бы спасатели оперативно вылетели, то через полчаса уже приземлились бы на месте с лавинным оборудованием и шансов спасти девочку было бы больше. Для меня стало огромным шоком то, что у МЧС нет своего вертолета в таком районе — это ведь центр горного туризма, и нет техники, чтобы экстренно реагировать в случае ЧП! — удивляется Вячеслав Мавричев, отец 12-летнего Кирилла, тоже накрытого снежной лавиной. — На снегоходах спасателям не пробраться, потому что те проваливаются в недавно выпавшем мягком снегу. Транспортной воздушной подушки у МЧС тоже нет. Все факторы сошлись там, где счет шел на минуты…

***

22 марта по факту гибели в горнолыжном походе Анастасии Кузьминой СУ СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело по ст. 238 ч. 2 п. «в» УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребенка».

23 марта ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило еще одно уголовное дело ст. 293 ч. 2 УК РФ «Халатность».

«Следствием установлено, что туристическая группа была сформирована организацией «Скиф», действующей на базе туристско-спортивного отдела «Дома детского творчества Приморского района Петербурга». Нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами «Дома детского творчества» своих обязанностей», — прокомментировали «Новой» в петербургском следственном управлении.

24 марта мурманские следователи предъявили обвинение педагогу «Скифа» Сергею Смирнову. 25 марта суд избрал ему меру пресечения — арест на два месяца.

«Смирнов, не имеющий опыта лыжных походов, осуществляя руководство движением туристической группы в районе нахождения западного отрога горы Маннепахк, решил сэкономить время и срезать путь. Для этого он отклонился от запланированного безопасного маршрута и привел группу к вершине склона отрога горы.

Находясь на вершине, руководитель группы не обеспечил необходимую безопасность несовершеннолетним и организовал их спуск… Одна из девочек, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противолавинной экипировкой, начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель под завалом», — заявили в СУ по Мурманской области.

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Фото из личного архива участников похода

Выводы мурманских следователей возмутили даже детей, участвовавших в походе: «Группа не отклонялась от маршрута, а Смирнов — очень опытный походник с многолетним стажем, исходивший Хибины вдоль и поперек, хороший педагог и прекрасный человек».

Родители «скифовцев» истолковали результаты предварительного следствия однозначно:

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— Смирнова делают стрелочником, виновным за несостоятельность всей системы МЧС. Посадить МЧС нельзя — это целая структура бесполезных обещаний о спасении, а конкретного человека можно, — констатирует Анастасия Доморацкая.

30 марта родительский комитет туристского клуба «Скиф» встал на защиту руководителя группы, заключенного в СИЗО, направив обращение петербургскому депутату Борису Вишневскому. Парламентарий в свою очередь обратился к прокурору Мурманской области с просьбой опротестовать меру пресечения Смирнову и пристальнее разобрать действия МЧС. В начале следующей недели родители «скифовцев» намерены направить схожие обращения в Генпрокуратуру и СК РФ.

— Возмущение родителей вызвало то, что ограничили свободу Смирнову, — говорит Михаил Пронин. — Нас принципиально не устраивает то, что главным и единственным обвиняемым объявляют педагога. Мы общались со следователями, нам обещали, что действиям МЧС будет дана процессуальная оценка, но это — слова. А на деле арестовали Смирнова. Мы не готовы сказать, что он не виноват ни в чем. Мы не защищаем его настолько. Но мы видим, что из него делают козла отпущения. Его взяли, потому что всем так проще. Мы с этим не согласны категорически, как и с тем, что белые и пушистые спасатели, которые 12 часов ехали на место происшествия. Это за гранью добра и зла. Нельзя пускать пыль в глаза, какие они герои, весь лес вырубили, чтобы к детям дойти.

— Все родители, чьи дети не первый год занимаются в турклубе и не первый раз были в походе, убеждены, что сход снежной лавины — трагическая случайность, — продолжает Анастасия Доморацкая. — Завалило семеро детей, погиб один ребенок, а могло быть и хуже. Горы — есть горы, спорт — есть спорт. Никто не застрахован ни от несчастных случаев, ни от непредвиденных происшествий, ни от стихийных бедствий. Но в чрезвычайных ситуациях каждый вправе рассчитывать на то, что ему придут на помощь. 22 марта в Хибинах эта помощь вовремя не пришла. А когда пришла, было слишком поздно.

Нина Петлянова

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