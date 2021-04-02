ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене

Государственное бюро расследований в рамках изучения дела о вероятном вмешательстве в работу бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина обратилось в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизы голосов экс-президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

Об этом 2 апреля написало “Цензор. НЕТ” со ссылкой на документы, предоставленные источником в правоохранительных органах. Речь идет о двух постановлениях о назначении экспертизы звукозаписи от 10 июля 2020 года и 10 февраля 2021 года.

По информации “Цензор.НЕТ”, следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал от Порошенко национализации “ПриватБанка”.

Источник издания отметил, что в данной экспертизе мог бы быть заинтересован украинский бизнесмен Игорь Коломойский, также ее могли использовать в деле братьев Григория и Игоря Суркисов, которые требуют вернуть $350 млн.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая 2020 года опубликовал записи якобы телефонных переговоров Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом США Байденом. На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

20 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении Порошенко. Уголовное производство было открыто по ст. 111 (государственная измена) и ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

США назвали Деркача “активным российским агентом” и ввели против него санкции за попытку повлиять на выборы президента.

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