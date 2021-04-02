Мадонна обнародовала голые селфи

62-летняя американская певица Мадонна 2 апреля разместила в Instagram портретные селфи, на которых запечатлена голой.

Певица позирует в кадре в ожерелье, частично прикрыв грудь длинными волосами.

“Зачем мне все объяснять”, – подписала снимки артистка.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

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