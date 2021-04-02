Мадонна обнародовала голые селфи
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62-летняя американская певица Мадонна 2 апреля разместила в Instagram портретные селфи, на которых запечатлена голой.
Певица позирует в кадре в ожерелье, частично прикрыв грудь длинными волосами.
“Зачем мне все объяснять”, – подписала снимки артистка.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.
В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
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