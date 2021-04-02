САП передала в суд дело о $5 млн взятки за закрытие дела Злочевского

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд материалы уголовного производства о попытке дать взятку в $5 млн бывшему руководителю САП Назару Холодницкому и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

Об этом пресс-служба САП проинформировала в Facebook.

“На сегодня обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу. О дате подготовительного заседания будет сообщено дополнительно”, – сказано в релизе.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По данным следствия, за $5 млн Сытник и Холодницкий должны были закрыть уголовное производство против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО “Реал Банк”.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации “Цензор.НЕТ”, посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко – должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе “за хлопоты”. В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3205616112874883

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. За Кичу внесли залог 15 июня, за Мазурову – 16 июня, за Ильяшенко – 21 августа.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов, в августе – объявили в розыск и заочно арестовали.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации “Цензор.НЕТ”, экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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