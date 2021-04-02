Michelle Andrade презентовала испано-английский альбом и клип на лид-сингл. Аудио, видео

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 2 апреля презентовала испано-английский мини-альбом EP Échale, в который вошли четыре сингла. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Я так вдохновилась зимней поездкой на родину в Боливию, что решила вложить все яркие краски и личные чувства в новый альбом. Его название означает “Дерзай! Покажи им”, – написала певица.

Альбом размещен на всех музыкальных площадках, включая Apple Music. Соавтором песен является продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко).

Клип на лид-сингл Échale 2 апреля опубликован на Youtube-канале певицы.

ВИДЕОВидео: Michelle Andrade / YouTube

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

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