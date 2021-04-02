 

Michelle Andrade презентовала испано-английский альбом и клип на лид-сингл. Аудио, видео

02.04.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 2 апреля презентовала испано-английский мини-альбом EP Échale, в который вошли четыре сингла. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

“Я так вдохновилась зимней поездкой на родину в Боливию, что решила вложить все яркие краски и личные чувства в новый альбом. Его название означает “Дерзай! Покажи им”, – написала певица. 

Альбом размещен на всех музыкальных площадках, включая Apple Music. Соавтором песен является продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко).

Клип на лид-сингл Échale 2 апреля опубликован на Youtube-канале певицы.

ВИДЕОВидео: Michelle Andrade / YouTube

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / В Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры. Видео

31.01 / В России проходят акции в поддержку Навального. Видеотрансляция

17.02 / Разработчик «Сармата» запатентовал облик ракет для полетов к Луне и Марсу

28.06 / В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

25.11 / Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно

08.10 / Власти Москвы назвали способ избежать ужесточения ограничений

01.04 / “Нельзя менять отдельных людей”. Глава Гостаможни Украины рассказал о сложностях реформирования

23.07 / Китай отправил первую миссию на Марс

14.12 / Цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца

18.02 / Названы даты перевода транзита грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)