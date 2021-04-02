Кличко: Если динамика распространения COVID-19 сохранится, коек для госпитализации больных в Киеве скоро не останется

Мэр Киева Виталий Кличко 2 апреля обратился в Facebook к правительству Украины и Министерству здравоохранения с просьбой проконтролировать ситуацию с приемом больных COVID-19 киевлян ведомственными медучреждениями.

По словам Кличко, три больницы “Укрзалізниці” медленно, но начали это делать. Но это “всего 360 коек”, а еще более 10 тыс. коек “есть в других ведомственных больницах и учреждениях Академии медицинских наук Украины”, отметил мэр Киева.

“Если динамика распространения коронавируса сохранится, коек в медучреждениях для госпитализации больных в столице скоро не останется”, – сказал Кличко.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/5812201435457422

За 1 апреля в Киеве госпитализировали 189 больных COVID-19 – больше всего за период пандемии, сообщал Кличко на брифинге 2 апреля, пишет пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Кроме этого, 546 больных госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Всего в стационарах медучреждений Киева лечатся 4 532 больных COVID-19, 3 116 пациентов – в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 3 708 человек, под аппаратами искусственной вентиляции легких – 60 больных.

На 2 апреля, заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы составляет почти 81%, подчеркнул Кличко.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закроют все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общепита будут работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закрылись с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Киеве подтвердили более 164,6 тыс. случаев заболевания COVID-19 (1 164 – за последние сутки), 3 495 пациентов – умерло.

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